Ο καιρός την Παραμονή και την Πρωτοχρονιά: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα έχουμε ολικό παγετό

Ο καιρός δείχνει τα «δόντια» του, καθώς την Παραμονή και την Πρωτοχρονιά αναμένεται να επικρατήσουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς αναμένονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα εξασθενίσουν, ενώ στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας αναμένονται πρόσκαιρες βροχές και χιονόνερο, καθώς και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με ολικό παγετό σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας

Το πιο έντονο στοιχείο ωστόσο θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, η οποία θα είναι πολύ έντονη. Μάλιστα στη βόρεια Ελλάδα θα υπάρχουν περιοχές που ο υδράργυρος δεν θα ανέβει πάνω από το 0, συνεπώς θα καταγραφεί ολικός παγετός.

Στην Αττική η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα κυμαίνεται στους 8-9 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα πέσει στους 2-3 βαθμούς, ενώ τη νύχτα ενδέχεται να πέσει κάτω από το 0.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά - Ακόμα και -10 στη βόρεια Ελλάδα

Την Πρωτοχρονιά ο καιρός θα «ανοίξει» με τα λίγα φαινόμενα να περιορίζονται στο Αιγαίο.

Παράλληλα, αναμένεται η θερμοκρασία να πέσει πολύ στη βόρεια Ελλάδα, ακόμα και κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου.

Από την Παρασκευή 2/1/2026 η θερμοκρασία αναμένεται να ανεβαίνει σταδιακά.