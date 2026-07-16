Ο καιρός «τρελάθηκε»: Μετά τον «μίνι καύσωνα», η θερμοκρασία πέφτει έως και 10 βαθμούς κελσίου

Από τις υψηλότερες θερμοκρασίες του μήνα, βιώνουμε αυτή την εβδομάδα του Ιουλίου, καθώς ο υδράργυρος άγγιξε μέχρι και τους 37 βαθμούς στη χώρα, ενώ στην Ευρώπη άνω των 40. Ωστόσο, ενώ πιστεύαμε ότι όσο πλησιάζουμε στον Αύγουστο, η θερμοκρασία όλο και θα αυξάνεται, φέρεται να καταγράφει πτώση.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που επικαλείται το Weather Phenomena, τα οποία άντλησε από τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Αριθμητικού Μοντέλου ECMWF, αναφέρουν ότι - ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα - την επόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία θα πέσει από 8 μέχρι 10 βαθμούς κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Αναλυτικά, η ανάρτηση της σελίδας αναφέρει: «Σταθερά παραμένουν τα δεδομένα στα αριθμητικά μοντέλα παγκόσμιας ανάλυσης καιρού για την αξιοσημείωτη αποκλιμάκωση των υψηλών θερμοκρασιών την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από την ερχόμενη Τρίτη, με την θερμοκρασία να πέφτει ενδεχομένως κατά 8 με 10 βαθμούς σε σχέση με τις τιμές που επικρατούν την δεδομένη στιγμή σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας αλλά και με την πιθανή επικράτηση μίας ασταθούς μάζας αέρα που θα ευνοήσει στην εκδήλωση βροχών και καταιγίδων κατά τις θερμές ώρες της ημέρας στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας, ειδικά στο διάστημα από τις 24 έως και τις 27 Ιουλίου.

Μαρία Φραγκούλη - Weather Phenomena

Έτσι, παρά το γεγονός ότι μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα θα καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής, οι οποίες όμως θα εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές και όχι στο σύνολο της χώρας, εντούτοις, αυτή η θερμή μάζα αέρα που πιθανόν να εκτοξεύσει τον υδράργυρο ακόμα και στους 45 βαθμούς κελσίου στην Σαρδηνία, δεν φαίνεται ότι θα έρθει με την ίδια δυναμική στην χώρα μας, περιορίζοντας και οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στην περιοχή του Αιγαίου την έντονη ζέστη στα ανατολικά και τα νότια.

Επομένως, πρόκειται για έναν αν θέλετε "επιλεκτικό καύσωνα" μικρής διάρκειας που θα μας αποχαιρετήσει την επόμενη εβδομάδα, αναλαμβάνοντας στην πορεία την σκυτάλη οι πιο δροσερές αέριες μάζες από την Βόρεια Ευρώπη, με τάση να διατηρηθούν για αρκετό διάστημα, ειδικά αν επαληθευτούν τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Αριθμητικού Μοντέλου ECMWF. Πάντως, μετά το πέρας αυτής της έντονης ζέστης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια νέα ισχυρή θερμή μεταφορά στην χώρα μας που να τοποθετείται στην κατηγορία του καύσωνα μέχρι και τα τέλη του Ιουλίου.

Εν κατακλείδι, η χώρα μας μέχρι στιγμής βιώνει ένα άκρως φυσιολογικό καλοκαίρι χωρίς ακρότητες, ευελπιστώντας αυτό να διατηρηθεί και το επόμενο διάστημα, αφού και οι πρώτες ενδείξεις για τον Αύγουστο του 2026 δείχνουν ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει κατά πάσα πιθανότητα θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής», αναφέρει η ανάρτηση με την πρόγνωση.