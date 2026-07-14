Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό τον Αύγουστο: Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τα φυσιολογικά επίπεδα

Θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα αναμένονται για τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Meteo.

Παραθέτοντας γράφημα, η υπηρεσία αναφέρει ότι σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι τιμές θα είναι 2 βαθμούς κελσίου πάνω σε σχέση με τος θερμοκρασίες τον προηγούμενων ετών.

Στην ανάρτηση αναφέρεται: «Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Αύγουστος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Ιουλίου.

Όπως φαίνεται στο γράφημα, σύμφωνα με το 93% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Ιουλίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 32%, 44% και 17% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C είναι 7%. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +1.24°C.

Θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις τιμές να ξεπερνούν τους +2°C σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών.