Ο Καλλιάνος τα βάζει με τους «Με_Το_Ζόρι_Κακοκαιρία»: «Ξεκίνησε πάλι η γνωστή τρομολαγνία»

Οι προειδοποιήσεις μετεωρολόγων για «εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες στα βορειοδυτικά» και «πρόγευση χειμώνα» τις επόμενες ημέρες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Γιάννη Καλλιάνου.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει ότι για δεύτερο 24ωρο συνεχίζονται τα μεγάλα ύψη βροχής στη βορειοδυτική Ελλάδα, με τις βροχοπτώσεις –έστω και με μικρότερη ένταση– να αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα και Λευκάδα βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ με μικρότερη επικινδυνότητα ακολουθούν η υπόλοιπη Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία και η Κεφαλονιά. Παράλληλα, ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα επηρεάζει αρκετές περιοχές μέχρι το Σάββατο 22/11, ενώ η υγρασία, οι ψιχάλες και οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα συνεχιστούν αλλού. Από την Κυριακή 23/11 ενδέχεται να σημειωθεί μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως σημαντική διάρκεια ή δυναμική.

Αντίστοιχα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με επίμονα φαινόμενα στα βορειοδυτικά, ενώ το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα πέσει και θα εμφανιστούν τα πρώτα χιόνια στα ορεινά. Όπως δήλωσε και στο Open, τα χιόνια αναμένονται μετά το Σαββατοκύριακο, καθώς η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί έως και 12 βαθμούς, με τις βροχές να συνεχίζονται κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα. Την Πέμπτη τα εντονότερα φαινόμενα θα περιορίζονται στη βορειοδυτική χώρα, ενώ την Παρασκευή θα μετατοπιστούν ανατολικότερα. Το Σαββατοκύριακο, η εισροή πολικής αέριας μάζας στη βόρεια Ελλάδα θα φέρει τις πρώτες χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

H αντίδραση Καλλιάνου

Ο Γιάννης Καλλιάνος, από την πλευρά του, κάνει λόγο για «γνωστή τρομολαγνεία». Σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει ότι οι υπερβολικά δραματικοί τίτλοι για «χιονιά» και «ραγδαία πτώση θερμοκρασίας» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως τονίζει, από τους 24–26°C θα περάσουμε σε φυσιολογικές θερμοκρασίες 18–20°C, ενώ τα ισχυρότερα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Οι αναφορές σε χιονοπτώσεις, υπογραμμίζει, αφορούν μόνο ορεινές περιοχές πάνω από τα 1500–1700 μέτρα και μάλιστα ασθενείς.

Παραθέτει μάλιστα τις αναμενόμενες θερμοκρασίες για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Φλώρινα, για να δείξει ότι οι τιμές δεν συνιστούν «βαρύ χειμώνα». Προσθέτει ότι μόνο στη Δυτική Μακεδονία ενδέχεται να σημειωθούν ελάχιστες θερμοκρασίες κοντά ή λίγο κάτω από το μηδέν στα πιο ορεινά σημεία.

Ο Καλλιάνος επισημαίνει πως μια απολύτως φυσιολογική μεταβολή του καιρού παρουσιάζεται συχνά ως «επικό» καιρικό γεγονός, με τίτλους που στοχεύουν στο εντυπωσιασμό αντί της υπεύθυνης ενημέρωσης. Όπως τονίζει, η υπερβολή μπορεί να φέρνει «κλικ», αλλά τελικά υποβαθμίζει την επιστημονική εγκυρότητα της μετεωρολογίας.