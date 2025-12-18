Ο καλλιτέχνης που καταγγέλλει γνωστό τραγουδιστή: «Θέλω να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα»

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 21χρονου καλλιτέχνη από γνωστό τραγουδιστή, η οποία «άνοιξε» πριν λίγες μέρες μετά από δημοσίευση περιεχομένου των μηνύσεων που αναμένεται να υποβληθούν από την εκπομπή «Το Πρωινό» .

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το «δεξί χέρι» του τραγουδιστή φέρεται να πίεζε τον 21χρονο να τον συναντήσει στο καμαρίνι του, ο οποίος αποτελεί «κλειδί» για την υπόθεση, που αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Μάλιστα ο καλλιτέχνης που πρόκειται να καταθέσει την μήνυση καταγγέλλοντας ασελγείς πράξεις σε βάρος του, έσπασε τη σιωπή του και προχώρησε ανώνυμα σε δηλώσεις μέσα από την εκπομπή «Buongiorno».

«Θέλω να φανεί η αλήθεια και όσα έζησα. Ήταν μια αρκετά δύσκολη περίοδος για μένα ψυχολογικά», είπε αρχικά ο 21χρονος.

Και συνέχισε: «Ήρθα στην Αθήνα για να κάνει το όνειρό μου πραγματικότητα, νομίζοντας ότι έχω μια καλή ευκαιρία και βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Τώρα βρίσκω τη δύναμη για να προχωρήσω παρακάτω».

«Από το σπίτι δεν έμαθα να λέω ψέματα, ούτε να κάνω πράγματα στις πλάτες άλλων», δήλωσε καταληκτικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ίδια εκπομπή, ο 21χρονος φαίνεται να προσκλήθηκε στην Αθήνα από μάνατζερ, ο οποίος γνώριζε ότι το μουσικό σχήμα του κατηγορούμενου τραγουδιστή είχε κενό στο πρόγραμμα.

Διαβάστε επίσης: «Πιθανόν βαλτοί αυτοί που διακινούν τις φήμες»: Η θέση του γνωστού τραγουδιστή περί ασέλγειας

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής του έλεγε ότι αν δε υποκύψει δεν θα κάνει καριέρα ενώ φέρεται ότι του πρόσφερε μέχρι και ουσίες. Ο 21χρονος αποφάσισε να μην ξανά συνεργαστεί με τον τραγουδιστή ωστόσο δεν αποχώρησε μέχρι το τέλος της σεζόν.