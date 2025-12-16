«Πιθανόν βαλτοί αυτοί που διακινούν τις φήμες»: Η θέση του γνωστού τραγουδιστή περί ασέλγειας

Ο Γιώργος Λιάγκας παρουσίασε σήμερα (16/12) στο Πρωινό το περιεχόμενο των μηνύσεων που αναμένεται να υποβληθούν - εκτός απρόοπτου μέσα στην εβδομάδα- σε βάρος πολύ γνωστού τραγουδιστή για ασέλγεια, αλλά και τη θέση του ίδιου του τραγουδιστή, ο οποίος φέρεται να είναι από τα πολύ μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας.

Όπως παρουσιάστηκε στο Πρωινό, η θέση του τραγουδιστή είναι η ακόλουθη: «Όλες οι φήμες που ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και πιθανόν να είναι "βαλτοί" αυτοί που τις διακινούν».

Αναλυτικότερα ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε στον αέρα της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1:

«Ξεκάθαρα ο τραγουδιστής θεωρεί ότι όλα αυτά είναι αίολα, ότι δεν έχουν συμβεί ποτέ, ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να τον πλήξουν επικοινωνιακά και ότι είναι βαλτοί, ότι κάποιος άλλος τους έχει βάλει να τα πουν αυτά και τους έχει οργανώσει όλους μαζί.

Γιατί σου λέει: "Ξαφνικά πού βρέθηκαν τρεις από τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους με τον έναν να έχει και δύο μάρτυρες που και αυτοί συνεργάζονταν με μένα; Ξαφνικά ποιός τους μάζεψε, ποιός τους οργάνωσε για να καταγγείλουν συγκεκριμένες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές χωρίς να υπάρξει σεξουαλική επαφή παρά μόνο υπόνοιες, υποσχέσεις κλπ;"».

Άρα, η πλευρά του τραγουδιστή θεωρεί ότι αυτά τα πράγματα δεν θα αποδειχθούν και ότι έχει πέσει θέμα εκβιασμού».

Μάλιστα, ο παρουσιαστής του Πρωινού τόνισε πως αν κατατεθεί όντως μήνυση σε βάρος του γνωστού τραγουδιστή, εκείνος θα πάει μαζί με τον δικηγόρο του στο Τμήμα Εκβιαστών.

Από πλευράς της η Γιώτα Κηπουρού είπε στον αέρα του Πρωινού ότι πριν μερικές εβδομάδες ο τραγουδιστής επικοινώνησε με τον μουσικό και τον ενημέρωσε ότι ετοιμάζεται να υποβάλει μηνύσεις και του είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να είσαι μαζί μου σε όλο αυτό. Μην φοβάσαι, έχουμε μαζί μας επιχειρηματίες και δικηγόρους, έχουμε όση δύναμη χρειαζόμαστε και όλα τα έξοδα θα είναι πληρωμένα».

«Από την πλευρά του καλλιτέχνη θεωρούν ότι υπάρχει ένας εκβιασμός και ουσιαστικά ότι κάποιος από πίσω έχει οργανώσει αυτούς τους τρεις άντρες για να καταγγείλουν τον καλλιτέχνη για ασέλγεια», είπε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Λιάγκας, ξεκαθαρίζοντας πως η οποιαδήποτε νομική ενέργεια είναι να γίνει, θα γίνει σήμερα το απόγευμα, αύριο ή το πολύ μέχρι την Πέμπτη.