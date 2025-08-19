«Ο κόκορας διεκδικεί το πεντάλεπτο δημοσιότητας» και κάνει live εμφάνιση στο MEGA

Στον «αέρα» της εκπομπής «Now» του MEGA NEWS βρέθηκαν ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Σωτήρης Λίβας, ο υποναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού ε.α., Στέλιος Φενέκος, και ο διεθνολόγος Νίκος Λυγισάκης, προκειμένου να σχολιάσουν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Τον λόγο έλαβε πρώτος ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Σωτήρης Λίβας, ωστόσο δεν ήταν λίγες οι φορές που ένας... κόκορας έκανε τις δικές του παρεμβάσεις στη ζωντανή σύνδεση.
Μάλιστα, ο κ. Φενέκος σχολίασε με χιούμορ ότι «ο κόκορας διεκδικεί το πεντάλεπτο δημοσιότητας».
