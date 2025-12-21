Τάχιστα προέβη σε δηλώσεις ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, σχετικά με την είδηση ότι ελέγχεται, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από το σύνολο των ΑΦΜ που έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, συμπεριλήφθηκε και εκείνο του κ. Ανεστίδη, λόγω της μεγάλης επιδότησης που έχει λάβει από τον οργανισμό,αναφέρει ο ΣΚΑΙ.

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο, για την 5ετία 2019-2024, ο Κ. Ανεστίδης φέρεται να έλαβε φερόμενα παράνομη οικονομική ενίσχυση 122.000 ευρώ για 16 αγροτεμάχια, για τα οποία διαπιστώθηκε πως υπάρχει αναντιστοιχία ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεων που έχει δηλώσει ως καλλιεργούμενες.

Ανεστίδης: «Μέσα από εμένα πάνε να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα»

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που έχει λάβει από το 2019 έως το 2024 ανέρχεται σε 210.000 ευρώ.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής δήλωσε άγνοια για τον έλεγχο, τον οποίο πληροφορήθηκε μέσα από συγκεκριμένο δημοσίευμα ιστοσελίδας και αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι πήρε παράνομες επιδοτήσεις.

«Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δεν θα μπορέσω να το κάνουν» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Ανεστίδης είπε ότι θα προβεί σε καταγγελία και πως «ό,τι λεφτά κερδίσω, αν κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα πράγματα τους».

«Θα είμαι εδώ δεν θα εξαφανιστώ δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από δω ακόμη πιο δυνατά. Δεν θα τους αφήσω να ησυχάσουν. Προσπαθούν να σπάσουν το συμπαγές και αραγές μέτωπο των αγροτών με δόλιο τρόπο. Είναι λάσπη στον ανεμιστήρα δεν θα τους περάσει καθόλου, θα τρίζουν τα θεμέλια τους» κατέληξε ο αγροσυνδικαλιστής.

Με «λεκέδες» στις δηλώσεις ο Ανεστίδης

Όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για 16 αγροτεμάχια, στα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του, φερόμενα παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από προτεραιοποιημένο έλεγχο δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, με βασικά κριτήρια αφενός την υποβολή αναληθών δηλώσεων αγροτεμαχίων και αφετέρου το ύψος της καταβληθείσας επιδότησης, το οποίο υπερέβαινε τις 10.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε αναλυτικό έλεγχο των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης που υπέβαλε προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τα έτη 2019 έως και 2024.

Κατά τον έλεγχο εξετάστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που δηλώθηκαν ως καλλιεργούμενες, προκειμένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση.

Όπως προέκυψε, διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας για συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα στις αιτήσεις των ετών 2019-2024.

Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές απευθύνθηκαν εγγράφως στον Οργανισμό Πληρωμών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ποσά που είχαν καταβληθεί για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια. Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Οργανισμού, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για τα 16 αυτά αγροτεμάχια συνολική οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.

Παράλληλα, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που εισέπραξε ο ελεγχόμενος για την περίοδο 2019 έως 2024 ανήλθε σε 210.550,22 ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με τα αρχεία του Οργανισμού Πληρωμών, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης υπέβαλε και για το έτος 2025 νέα Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, στην οποία δήλωσε συνολικά 17 αγροτεμάχια. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών ταυτίζεται με αγροτεμάχια που είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα έτη και για τα οποία έχουν ήδη προκύψει ισχυρές ενδείξεις ψευδούς δήλωσης.