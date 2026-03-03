Ο Κουφοντίνας, η στρατολόγησή του στη «17Ν» και η παραλίγο σύλληψή του το 1985

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας μίλησε για πρώτη φορά μέσα από την φυλακή και μίλησε για την δράση του στην «Ε.Ο. 17 Νοεμβρη».

Ο «Λουκάς», όπως ήταν το κωδικό του όνομα στο εσωτερικό της οργάνωσης, μίλησε μέσα από τις φυλακές Δομοκού όπου κρατείται, στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για την στρατολόγησή του και την απόφαση που πήρε να την ένοπλη δράση.

«Άκουσα πρώτη φορά το όνομα της οργάνωσης το 1976. Ήμουνα στο καπνοχώρι το πατρικό, στας Σέρρας, που λέγαμε. Ακούσαμε από το ραδιόφωνο την είδηση για την εκτέλεση του αρχιβασανιστή Μάλλιου, θυμάμαι τον κομμουνιστή παππού στο μισοσκόταδο, άστραψαν τα μάτια του και έλεγε “δικά μας παιδιά είναι”. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που έχω, από την αυθεντία του κομμουνιστή παππού», σημείωσε ο ίδιος.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας που συμμετείχε στις δυναμικές κινητοποιήσεις εναντίον της κατασκευής του νέου αεροδρομίου στα Σπάτα, του σημερινού ΕΛΒΕΛ, στρατολογήθηκε εκείνη την περίοδο και αργότερα θα εξελισσόταν στον βασικό εκτελεστή της 17Ν. Ο ίδιος περιγράφει την πορεία του.

«Ο Τσε Γκεβάρα έλεγε να αφήσουμε τις επευφημίες στις εξέδρες και να μπούμε εμείς οι ίδιοι στην αρένα, να μοιραστούμε τη μοίρα των μονομάχων. Αυτό που μας έθελξε, ήταν το πιο συναρπαστικό χαρακτηριστικό του. Η συνέπεια που είχε ανάμεσα στην θεωρία και στην πράξη, στα λόγια και στην πράξη. Είναι μακρύς ο δρόμος για έναν νέο να φτάσει από το Πολυτεχνείο στην ένταξη στη 17 Νοέμβρη. Το ΠΑΣΟΚ του 1974, για έναν νέο 16χρονο τότε, ήταν ένας χώρος που μιλούσε για αυτοδιαχείριση, για σοσιαλισμό, αυτοοργάνωση. Έλεγε έξω οι βάσεις, όχι στην ΕΟΚ των μονοπωλίων.

Ως αφετηρία ήταν μια λογική επιλογή. Άλλωστε και ιστορικά, ο Ραούλ Σέντικ των Τουπαμάρος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε ξεκινήσει. Ο Χρήστος Κασσίμης του ΕΛΑ ήταν στην νεολαία της Ένωσης Κέντρου.

Όσο λογικό μπορεί να ήταν ως αφετηρία, ιδεολογική ήταν και η σύντομη αποχώρηση από εκεί, για να ακολουθήσουμε άλλους δρόμους, τους ακηδεμόνευτους αγώνες της μεταπολίτευσης, τους δυναμικούς αγώνες, μέχρι να καταλήξουμε στην οργάνωση», ανέφερε.

Η «χαμένη ευκαιρία» να συλλάβουν τον Κουφοντίνα

Μιλώντας στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ο Φώτης Παπαγεωργίου πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής, αποκάλυψε ότι το όνομα του Δημήτρη Κουφοντίνα είχε γίνει γνωστό στις διωκτικές αρχές το 1985, όταν είχε τοποθετήσει βόμβα μαζί με μια άλλη γυναίκα, σε υποκατάστημα της τράπεζας Citybank στην οδό Πανόρμου.

«Προφανώς τους δοκίμαζε πρώτα η οργάνωση» διηγείται ο Παπαγεωργίου και αποκαλύπτει: «Από πάνω έμενε ένας ηθοποιός, που δεν είναι πλέον εν ζωή, που είχε δει ζευγάρι. Κράτησε τον αριθμό του αυτοκινήτου, τον έδωσε στην Ελληνική Αστυνομία και διαπιστώθηκε ότι το ΙΧ ανήκε στον πατέρα του Δημ. Κουφοντίνα.

Όταν ταυτοποιήθηκε, η ΕΛΑΣ έκανε τηλεφώνημα στον οικογένειά του και τους ζήτησαν να τον ειδοποιήσουν να περάσει από την Ασφάλεια, αλλά ο Κουφοντίνας εξαφανίστηκε, περνώντας στη βαθιά παρανομία.