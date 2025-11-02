Ο ΛΕΞ έβαλε «φωτιά» στο Καυτανζόγλειο και τρέλανε 45.000 φανς του - Σφοδρά επεισόδια με τη λήξη

Η νύχτα στο Καυτανζόγλειο πήρε «φωτιά» από 45.000 κόσμο που συγκεντρώθηκε για την πολυαναμενόμενη συναυλία του ράπερ ΛΕΞ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε μουσικό φαινόμενο. Χιλιάδες άνθρωποι, κάθε ηλικίας, ο ένας δίπλα στον άλλον, με τα κινητά ψηλά και τα μάτια στραμμένα στη σκηνή, τραγουδούσαν ασταμάτητα, άναβαν καπνογόνα και έζησαν μία νύχτα αξέχαστη.

Σύμφωνα με τα Voria, ο διάσημος ράπερ που μπήκε με το τραγούδι «3.000 στροφές» περίπου στις 21:00 έβαλε «φωτιά» στη σκηνή, με τον κόσμο να τον περιμένει καρτερικά από νωρίς το απόγευμα.

Οι δρόμοι γύρω από το στάδιο είχαν γεμίσει. Από τις 16:00 οι πόρτες είχαν ανοίξει και ο κόσμος ξεκίνησε να γεμίζει το γήπεδο. Παρέες με μπλούζες με στίχους του καλλιτέχνη, μπίρες και φυσικά χαμόγελα και ενθουσιασμός κυριαρχούσαν, με το κοινό, ακούραστο, να πηγαίνει πάνω - κάτω με τα κομμάτια του διάσημου ράπερ.

Μαζί του ανέβηκαν στη σκηνή κι άλλοι ραπ καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί όπως ο Bloody Hawk, o Σαντάμ, ο Vlospa ο Μικρός Κλέφτης και ο Τσάκι.

Για μια ακόμη φορά, ο Λεξ γεμίζει ένα ολόκληρο γήπεδο και γράφει ιστορία στην πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.

«Βροχή» από μολότοφ στα ΜΑΤ μετά τη συναυλία

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο της Θεσσαλονίκης, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Ομάδα ατόμων εκτόξευσαν πέτρες και μολότοφ σε βάρος διμοιρίας των ΜΑΤ, που βρίσκονταν κοντά στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης με την Αγίου Δημητρίου, στο τουρκικό προξενείο.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. «απάντησαν» με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, ενώ προχώρησαν σε 18 προσαγωγές.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έξι αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές άλλα σοβαρότερες και άλλα μικρότερες.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Έπεσαν περισσότερες από 60 μολότοφ, ενώ δεν υπήρξαν τραυματίες.