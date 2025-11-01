ΛΕΞ: Δεν θα πέφτει «καρφίτσα» στο Καυτανζόγλειο - Sold out τα εισιτήρια για τη συναυλία

Η Θεσσαλονίκη κατεβάζει «ρολά» και βγαίνει έξω σήμερα για την πολυαναμενόμενη συναυλία του ΛΕΞ που θα φιλοξενήσει το Καυτανζόγλειο Στάδιο. Ο ανάρπαστος ράπερ επιστρέφει στα πάτρια για να μαγέψει με τα τραγούδια του.

Η συναυλία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 18 Οκτωβρίου, όμως άλλαξε ημερομηνία και μεταφέρθηκε για σήμερα (1/11). Τα εισιτήρια φυσικά εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες ενώ και κάποια επιπλέον «εξαχνώθηκαν» επίσης.

Συναυλία του ΛΕΞ - Οδηγίες προς «ναυτιλλομένους»

Η διοργανώτρια εταιρεία για τη συναυλία αναφέρει:

Οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4μμ και η συναυλία θα ξεκινήσει μετά τις 9μμ, προκειμένου να έχει εισέλθει το κοινό. Η είσοδος στο αθλητικό κέντρο πραγματοποιείται από την Λεωφ. Αγίου Δημητρίου και την Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου (δείτε κίτρινα βέλη στον χάρτη).

Από τις 12μμ, στον χώρο θα πραγματοποιείται Warm-Up Event (σήμανση «WARM-UP ZONE» στον χάρτη), με DJ sets και άλλα happenings. Στο Warm-Up Zone θα λειτουργούν bars, καταστήματα εστίασης, official merchandise stores και box office για αγορά εισιτηρίων.

Τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια θα πωλούνται μόνο στο εκδοτήριο του Warm-Up Zone από τις 12μμ (σήμανση «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» στον χάρτη). Και τα δύο box offices θα εξυπηρετούν επίλυση προβλημάτων εισιτηρίων.

Λόγω μεγάλης προσέλευσης, σας συμβουλεύουμε να ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο για την μετάβαση σας στον συναυλιακό χώρο. Οι χώροι στάθμευσης του σταδίου θα παραμείνουν κλειστοί.

Στον συναυλιακό χώρο θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα για ΑμεΑ, και άτομα με κινητικές δυσκολίες (σήμανση «ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΜΕΑ» στον χάρτη). Για την είσοδο στην εξέδρα ΑμεΑ απαιτείται εισιτήριο ΑμεΑ και επίδειξη σχετικού εγγράφου κατά τον έλεγχο. Κάθε ΑμεΑ που εισέρχεται επιτρέπεται να έχει μαζί του έναν συνοδό. Ο συνοδός εισέρχεται δωρεάν.

Θα υπάρχει περίπτερο με επίσημο merchandise του ΛΕΞ και αντικείμενα Die Nasty, εντός του σταδίου και στο Warm-Up Zone. Προσοχή στις απομιμήσεις που πωλούνται εκτός του οριοθετημένου χώρου. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα.

Εντός του σταδίου, περιμετρικά αυτού, και στο Warm-Up Zone θα λειτουργούν καταστήματα με είδη εστίασης (ποτά, αναψυκτικά, φαγητό κ.α.) στα οποία μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές με μετρητά ή με κάρτα. Δείτε τις σχετικές σημάνσεις στον χάρτη.

Για απορίες, στείλτε e-mail στο advance@dynasty.gr .