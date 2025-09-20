Ο λόγος που αποσύρθηκε o συρμός στο Μοναστηράκι - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (20/09) σε συρμό του ΗΣΑΠ στο σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, καθώς υπήρξαν αναφορές για καπνό από βαγόνι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο συρμός κατεύθυνση προς Πειραιά αποσύρθηκε στις 17:33 το απόγευμα. Τους επιβάτες παρέλαβε ο επόμενος συρμός, ενώ ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο αμαξοστάσιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από τον τεχνικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε ο συρμός δεν προέκυψε τεχνική βλάβη. Εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.