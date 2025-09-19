Ο λόγος που έχουν κλείσει 6.300 περίπτερα στην Ελλάδα μέσα σε 15 χρόνια

Στην Ελλάδα, κάθε στενό έχει και από ένα περίπτερο και όλοι μας τουλάχιστον μια φορά ανά δύο ημέρες θα κάνουμε και μια μικροαγορά. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως ο αριθμός τους έχει μειωθεί σημαντικά καθώς χιλιάδες έχουν κλείσει.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει το Action24, 6.300 περίπτερα έχουν βάλει λουκέτο τα τελευταία 15 χρόνια.

Το 2010 σύμφωνα με τα στοιχεία τα περίπτερα ήταν 9.000 περίπτερα ενώ το 2023 έχουμε μόλις 4.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτές τις μετρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα mini-market και όποια επιχείρηση στεγάζεται σε κτίρια.

Ο λόγος που έχουν κλείσει χιλιάδες περίπτερα στην Ελλάδα

Ο Θεόδωρος Μάλλιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μισθωτών περιπτέρων δήλωσε ότι ο λόγος για τον οποίο κλείνουν τα περίπτερα είναι οι απανωτές κρίσεις.

Εκτός από την οικονομική κρίση επισημαίνει την ενεργειακή κρίση και την πανδημία του Covid.

Μάλιστα, τονίζει ότι τα περισσότερα περίπτερα έχουν κλείσει σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

«Ένα ενοίκιο μπορεί να ξεκινά από 300 ευρώ έως 3.000 ευρώ», επισημαίνει ο κύριος Μάλλιος με αφορμή την ερώτηση δημοσιογράφου για τα ενοίκια. Αυτό εξαρτάται από την «πιάτσα», το σημείο, όπου βρίσκεται και το προφίλ του εκάστοτε περιπτερά.