Ο Μικ Τζάγκερ είναι στην Κρήτη και βάζει τους ακόλουθους να το μαντέψουν

Ο θρυλικός frontman των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, βρέθηκε στην Κρήτη, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του ακολούθους μοναδικές εικόνες από το ταξίδι του στο νησί.

Ο 82χρονος ροκ σταρ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες απαθανατίζεται να επισκέπτεται αρχαιολογικούς χώρους και να περιηγείται ανάμεσα σε αρχαία μνημεία και ανασκαφές.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις του, ο Τζάγκερ βρέθηκε κυρίως στα Χανιά και στην Αρχαία Ελεύθερνα, όπου φάνηκε να απολαμβάνει την ιστορική και πολιτιστική αύρα της Κρήτης. Σε μία από τις φωτογραφίες, μάλιστα, αστειεύτηκε γράφοντας στη λεζάντα: «Κάπου στη Μεσόγειο. Αλλά πού;», αφήνοντας τους θαυμαστές του να μαντέψουν την ακριβή τοποθεσία.

Οι εικόνες από την επίσκεψή του ενθουσίασαν το κοινό, καθώς σπάνια ο τραγουδιστής μοιράζεται τόσο προσωπικές στιγμές από τα ταξίδια του.