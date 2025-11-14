Ο Μόρνος εκπέμπει SOS: Νέα συρρίκνωση για τον ταμιευτήρα που υδροδοτεί την Αθήνα

Χαμηλότερη κατά 46% είναι η στάθμη στον Μόρνο σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016 - 2024, με τον βασικό ταμιευτήρα που υδροδοτεί την Αθήνα να εκπέμπει sos.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Παρατηρητηρίου του Μόρνου που δημιούργησε το meteo.gr, ο ταμιευτήρας στις 13/11/2025 είχε έκταση 7,7 τετραγωνικά χιλόμετρα, ενώ κατά την προηγούμενη μέτρηση, στις 29/10/2025, είχε έκταση 7,9 τετραγωνικά χιλόμετρα.