Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο έχει πια εξελιχθεί σε θεσμό. Όχι τόσο για τα φώτα, ούτε για τους καλεσμένους καλλιτέχνες, αλλά για το αναπόφευκτο «άναμμα» του δημάρχου Αχιλλέα Μπέου.

Γιατί, όσο σίγουρο είναι ότι το δέντρο θα λάμψει, άλλο τόσο σίγουρο είναι ότι ο Μπέος θα βρει αφορμή να ανάψει πρώτος - και μάλιστα χωρίς διακόπτη.

Φέτος, το «θύμα» της σκηνής ήταν ο παρουσιαστής Σωτήρης Πολύζος. Ο δήμαρχος, εμφανώς εκνευρισμένος, δεν δίστασε να σχολιάσει το σακάκι του δημοσιογράφου με μια δόση vintage ειρωνείας: «Το μόνο που δεν έχει δει κανείς είναι αυτό το σακάκι. Το είχε η γιαγιά μου τραπεζομάντηλο και το πήρε ο π@@@ και το έκανε σακάκι».

Και σαν να μην έφτανε αυτό, πρόσθεσε με το γνωστό του ύφος: «Αν δεν έχουν χιούμορ, ας με παρεξηγήσουν».

Ο Μπέος μόλις ανέβηκε στη σκηνή και, μπροστά σε χιλιάδες κόσμου, δήλωσε ότι ο Πολύζος είναι «ο μόνος άνθρωπος που βρίσκει τρόπο να με εκνευρίζει».

Flashback: Η περσινή «παράσταση» με τον Αργυρό

Αν όλα αυτά σας φαίνονται γνώριμα, δεν κάνετε λάθος. Πέρυσι, στη φωταγώγηση με καλεσμένους τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Κατερίνα Καινούργιου, ο Μπέος είχε βάλει στο στόχαστρο τους ηχολήπτες. Ο ήχος δεν ήταν όπως τον ήθελε και τότε ακούστηκε η ατάκα που έμεινε στην ιστορία:

«Λοιπόν, για να μην έρθω εκεί και σας πλακώσω στα χαστούκια… αυτό δεν αρμόζει στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Φτιάχτε τον ήχο, γιατί ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να πληρωθείτε».

Και σαν να μην έφτανε η απειλή, ακολούθησε και το «αντρούκλα ήταν, δεν ήταν κορίτσι» όταν ευχήθηκε στον τραγουδιστή για τη γέννηση του παιδιού του.

Ένα μείγμα stand-up, ρεαλιστικού δράματος και… δημοτικής διοίκησης.

Με τέτοιο «πλούσιο παλμαρέ» -απειλές, βωμολοχίες, ομοφοβικά σχόλια, και γενικά μια γκάμα που θα ζήλευε κάθε ριάλιτι- ο Αχιλλέας Μπέος καταφέρνει κάθε χρόνο να μετατρέπει τη φωταγώγηση σε παράσταση.