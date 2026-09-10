Ο «όφις των Εξαρχείων»: Λιμνόφιδο έκανε βόλτες σε μπαλκόνι στο κέντρο της Αθήνας

Μια ασυνήθιστη έκπληξη περίμενε έναν κάτοικο στα Εξάρχεια την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όταν είδε ένα φίδι να γλιστρά ανάμεσα στις γλάστρες του μπαλκονιού του.

Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε ψύχραιμα και ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, συνέλεξαν με ασφάλεια το ερπετό και στη συνέχεια το παρέδωσαν στον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο «απρόσκλητος επισκέπτης» ήταν ένα ακίνδυνο λιμνόφιδο. Οι άνθρωποι της ΑΝΙΜΑ το βάφτισαν χαριτολογώντας «Όφι των Εξαρχείων», σημειώνοντας πως δεν είναι η πρώτη φορά που συναντούν φίδι στη συγκεκριμένη γειτονιά. Όπως εξηγούν, αν και συνήθως στην περιοχή εμφανίζονται λαφιάτες ή σαΐτες, δεν είναι σπάνιο για αυτά τα ζώα να καταφεύγουν σε παλιά σπίτια και ακάλυπτους χώρους του κέντρου, αναζητώντας τροφή όπως ποντίκια, έντομα και μικρά πουλιά.