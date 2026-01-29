Ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά τους 7 αδικοχαμένους φιλάθλους: Με δάκρυα, καπνογόνα και συνθήματα το τελευταίο αντίο

Το βράδυ της Πέμπτης (29/1/26) επρόκειτο να είναι μια βραδιά γιορτής για τους φίλους του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας τους με τη Λιόν. Ωστόσο, το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία βύθισε στο πένθος όχι μόνο την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά ολόκληρη τη χώρα.

Αντί για πανηγυρισμούς, η Πέμπτη μετατράπηκε σε νύχτα πένθους και αποχαιρετισμού για τις επτά ψυχές που χάθηκαν άδικα στην τραγωδία. Για τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που κανείς δεν ξεχνά.

Το απόγευμα, φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου έφτασαν με αεροσκάφος τύπου C-130 οι σοροί των θυμάτων. Οι νεκροφόρες, συνοδεία μοτοσικλετιστών, κατευθύνθηκαν στη συνέχεια προς το γήπεδο της Τούμπας, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για ένα τελευταίο «αντίο». Εκεί, σε έντονα φορτισμένο κλίμα, η πομπή έγινε δεκτή με συνθήματα και καπνογόνα, με το πλήθος να φωνάζει «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Νωρίτερα, στο άτυπο μνημείο έξω από την Τούμπα, ο Αρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση για τους επτά νεαρούς φιλάθλους. Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και στη Ρουμανία, όπου κατά το τρισάγιο ο Μητροπολίτης Δημήτριος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του διαβάζοντας τα ονόματα των θυμάτων, αφήνοντας από ένα λευκό τριαντάφυλλο πάνω σε κάθε φέρετρο.

Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» νοσηλεύονται δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ηλικίας 20 και 28 ετών, που τραυματίστηκαν στο δυστύχημα και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από την Τιμισοάρα στη Θεσσαλονίκη. Ο ένας εκ των δύο είναι πολυτραυματίας και θα χρειαστεί πολυήμερη νοσηλεία, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί παραμονή στο νοσοκομείο.

Σε δηλώσεις του, ο υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Μιχάλης Κούπκας, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του προς τις οικογένειες των θυμάτων και διαβεβαίωσε ότι το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας στους τραυματίες. Για τον τρίτο τραυματία, οι γιατροί στη Ρουμανία έκριναν απαραίτητη την άμεση χειρουργική επέμβαση, γεγονός που δεν επέτρεψε την αεροδιακομιδή του.

Ο επαναπατρισμός

Η επιχείρηση επαναπατρισμού των τραυματιών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές και την Ελληνική Πρεσβεία, ενώ το ΕΚΑΒ διατηρούσε συνεχή επικοινωνία με το νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί την Παρασκευή (30/1/26) και το Σάββατο (31/1/26), οπότε και θα τελεστούν οι κηδείες των επτά φίλων του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη, Πιερία και Ημαθία.

Παρασκευή και Σάββατο οι κηδείες

Την Παρασκευή και το Σάββατο, σε Θεσσαλονίκη, Αρωνά Πιερίας και Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα γίνουν οι κηδείες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο τροχαίο στη Ρουμανία. Αύριο, Παρασκευή θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Το Σάββατο συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στους τρεις νέους που ήταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1μμ και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία. Στη 1 το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.