O Πορτοσάλτε ενοχλήθηκε που ο Πάνος Ρούτσι πήγε στο Πολυτεχνείο: «Δεν έχει καμία σχέση»

Ενοχλημένος εμφανίστηκε το πρωί στον ΣΚΑΪ, ο Άρης Πορτοσάλτε, από το γεγονός ότι παρέστη ο Πάνος Ρούτσι σε εκδήλωση του Πολυτεχνείου, λέγοντας πως έχει εκφυλιστεί το γεγονός.

Διαβάστε ακόμα: Συγκίνηση στο Πολυτεχνείο - Ρούτσι: «Όσο ανασαίνω, θα αγωνίζομαι – Για να μην υπάρξουν ποτέ ξανά Τέμπη»

Όπως εξήγησε, δεν του φταίει ο πατέρας που έχασε τον γιο του στην τραγωδία των Τεμπών, αλλά όλοι αυτοί που τον εκμεταλλεύονται και τον πήγαν εκεί.



