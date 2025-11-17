O Πορτοσάλτε ενοχλήθηκε που ο Πάνος Ρούτσι πήγε στο Πολυτεχνείο: «Δεν έχει καμία σχέση»

Ενοχλημένος εμφανίστηκε το πρωί στον ΣΚΑΪ, ο Άρης Πορτοσάλτε, από το γεγονός ότι παρέστη ο Πάνος Ρούτσι σε εκδήλωση του Πολυτεχνείου, λέγοντας πως έχει εκφυλιστεί το γεγονός.
Διαβάστε ακόμα: Συγκίνηση στο Πολυτεχνείο - Ρούτσι: «Όσο ανασαίνω, θα αγωνίζομαι – Για να μην υπάρξουν ποτέ ξανά Τέμπη»
Όπως εξήγησε, δεν του φταίει ο πατέρας που έχασε τον γιο του στην τραγωδία των Τεμπών, αλλά όλοι αυτοί που τον εκμεταλλεύονται και τον πήγαν εκεί.
