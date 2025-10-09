Μενού

Ο Πρίγκιπας του Μονακό στην Αλόννησο: Εγκαινιάζει κινηματογραφικό φεστιβάλ

Ο Αλβέρτος Β΄ ανοίγει αυλαία για το AMoS festival που ενώνει τέχνη-θάλασσα στην Αλλόνησο.

πρίγκιπας του Μονακού
Ο πρίγκιπας του Μονακού στην Αλλόνησο | @skiathoschannel.gr
Η Αλόννησος υποδέχθηκε σήμερα τον Πρίγκιπα του Μονακό Αλβέρτο Β΄, ο οποίος βρέθηκε στο νησί για την επίσημη έναρξη του AMoS (Alonissos Movies for the Sea) Film Festival, ενός θεσμού που παντρεύει την τέχνη του κινηματογράφου με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ο Πρίγκιπας, διεθνώς αναγνωρισμένος για τη δράση του υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας των ωκεανών, επισκέφθηκε την Αλόννησο για να στηρίξει τις πρωτοβουλίες διατήρησης της μεσογειακής φώκιας, ενός εμβληματικού είδους που βρίσκει καταφύγιο στο θαλάσσιο πάρκο του νησιού.

Σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε το Skiathoschannel.gr, ο Αλβέρτος Β΄ περιηγήθηκε στο Πατητήρι, συνομίλησε με κατοίκους και εκπροσώπους του Δήμου.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, σε δηλώσεις του, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των χωρών της Μεσογείου για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, χαρακτηρίζοντας την Αλόννησο «παράδειγμα προς μίμηση» για ολόκληρο τον κόσμο.

