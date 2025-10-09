Ο Πρίγκιπας του Μονακό στην Αλόννησο: Εγκαινιάζει κινηματογραφικό φεστιβάλ

Η Αλόννησος υποδέχθηκε σήμερα τον Πρίγκιπα του Μονακό Αλβέρτο Β΄, ο οποίος βρέθηκε στο νησί για την επίσημη έναρξη του AMoS (Alonissos Movies for the Sea) Film Festival, ενός θεσμού που παντρεύει την τέχνη του κινηματογράφου με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Ο Πρίγκιπας, διεθνώς αναγνωρισμένος για τη δράση του υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας των ωκεανών, επισκέφθηκε την Αλόννησο για να στηρίξει τις πρωτοβουλίες διατήρησης της μεσογειακής φώκιας, ενός εμβληματικού είδους που βρίσκει καταφύγιο στο θαλάσσιο πάρκο του νησιού.
Σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε το Skiathoschannel.gr, ο Αλβέρτος Β΄ περιηγήθηκε στο Πατητήρι, συνομίλησε με κατοίκους και εκπροσώπους του Δήμου.
Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, σε δηλώσεις του, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των χωρών της Μεσογείου για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, χαρακτηρίζοντας την Αλόννησο «παράδειγμα προς μίμηση» για ολόκληρο τον κόσμο.
- Χαντισέ: Από το Düm Tek Tek στο σκάνδαλο των ναρκωτικών – Ποια είναι η διάσημη Τουρκάλα ποπ σταρ
- Ερρίκος Λίτσης: «Φοράω πάντα αυτό το δαχτυλίδι, ως φόρο τιμής στον πόθο του πατέρα μου»
- Ερωτικό τρίγωνο κατέληξε με 14 νεκρούς: Τραγωδία βγαλμένη από Χόλιγουντ στο Νότιο Σουδάν
- Δανάη Παππά για Μπισμπίκη: «Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.