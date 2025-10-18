Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει τη βουτιά θανάτου του 44χρονου άντρα από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων στους Αμπελόκηπους, μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων, με τα στελέχη της ΕΛΑΣ να προσπαθούν να εξιχνιάσουν, τι ήταν αυτό που οδήγησε τον άντρα αυτόν στο απονενοημένο διάβημα.

Όπως έχει γίνει γνωστό μάλιστα, ο 44χρονος θα γινόταν για δεύτερη φορά πατέρας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άτυχος άντρας είχε πάει μία ημέρα πριν στον ίδιο χώρο και είχε πιει τον καφέ του, όπως ακριβώς έπραξε και την Παρασκευή (17/1) το μεσημέρι.

Πύργος Απόλλων | INTIME

Αφού μίλησε στο κινητό και πλήρωσε τον λογαριασμό, πήγε μπροστά στο περβάζι, κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα και πήδηξε στο κενό, μπροστά στα εμβρόντητα μάτια των θαμώνων.

«Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο», είπε ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας.

Ο 44χρονος δεν ήταν το πρώτο θύμα πτώσης από το ίδιο κτήριο. Στις 19 Μαΐου ένας άλλος άνδρας, ηλικίας 25 ετών, έπεσε στο κενό, επίσης, από τον 24ο όροφο, ενώ διασκέδαζε στο μπαρ που λειτουργεί στην ταράτσα.

