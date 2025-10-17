Μενού

Αμπελόκηποι: Νεκρός άντρας που έπεσε από τον Πύργο «Απόλλων»

Συναγερμός στους Αμπελόκηπους με πτώση ατόμου από τον πύργο «Απόλλων».

Συναγερμός έχει ηχήσει στις αρχές αφού ένα άτομο έπεσε από όροφο του Πύργου «Απόλλων», που βρίσκεται στο κέντρο των Αμπελοκήπων, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έχει σπεύσει το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Πριν από ένα διάστημα, ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί, με άτομο που είχε πέσει στο κενό από τον τελευταίο όροφο του ίδιου κτιρίου, αναφέρει και ο ΣΚΑΙ.

Αυτή τη φορά ο νεκρός έπεσε από επίσης μεγάλο ύψος, επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ, λίγο πριν τις 14.00. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και ερευνάται από αστυνομικούς, όπως μεταφέρει και το Orange Press.

 

