Ο σεφ Γιάννης Γκελντής μιλά για τον εγκλεισμό του και την κατάθλιψη: «Οι φυλακές είναι έξω»

Την δική του πλευρά για το πώς οδηγήθηκε στη φυλακή για φοροδιαφυγή αποκάλυψε ο τηλεοπτικός σεφ Γιάννης Γκελντής, μετά την δίκη για την υπόθεση του, κατά την οποία καταδικάστηκε πρωτόδικα για τη μη καταβολή ΦΠΑ και τη φοροδιαφυγή.

Υπενθυμίζεται ότι στη σύλληψη του γνωστού τηλεοπτικού σεφ Γιάννη Γκελντή προχώρησαν οι αρχές τον Οκτώβριο του 2023, έπειτα από την έκδοση δύο ενταλμάτων για σοβαρές οικονομικές υποθέσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», κατηγορήθηκε για μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 350.000 ευρώ, αλλά και για φοροδιαφυγή που φέρεται να αγγίζει το 1,4 εκατ. ευρώ.

Η σύλληψη του έλαβε χώρα έξω από το σπίτι του στην περιοχή της Πολιτείας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου και παρέμεινε μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Και οι δύο ποινές που του επιβλήθηκαν έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

«Πρώτα απ' όλα οφείλω στην οικογένειά μου και τους φίλους μου ένα πραγματικό και μεγάλο συγγνώμη. Εγώ εκτέθηκα και φταίω. Η κατάθλιψη μετά τον θάνατο του πατέρα μου με έκανε να σταματήσω τη μαγειρική. Κι όλα αυτά μετά φέρανε αυτό που γνωρίζετε», είπε στη Ζήνα Κουτσελίνη.

Όπως αποκάλυψε, ένα απόγευμα βγήκε από το σπίτι του για να ταΐσει τα αδέσποτα και οι Αρχές τον περίμεναν και τον συνέλαβαν.

Όταν ερωτήθηκε από τη Ζήνα Κουτσελίνη για το πώς έφτασε στο σημείο να μπει φυλακή, απάντησε:

«Όλα ξεκίνησαν όταν μου ζήτησε η εφορία να της αποσταλούν τα βιβλία της πενταετίας, τα οποία δεν απεστάλησαν. Ήρθα τότε σε μια μεγάλη ρήξη με τον λογιστή μου. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα φτιάξει μια άλλη εταιρεία. Ήταν η προσωπική μου εταιρεία που διώκομαι και έφτιαξα μια ΙΚΕ. Εκεί κόβονταν κανονικά τα τιμολόγια, αποδιδόταν κανονικά το ΦΠΑ. Η εφορία δεν πήρε τα βιβλία της πενταετίας και επέβαλε κατά προσέγγιση ακριβώς αυτές τις ποινές», εξήγησε.

Μιλώντας για τη ζωή στη φυλακή, στην οποία παρέμεινε πέντε μήνες, ανέφερε πως δούλευε στα μαγειρεία, και όπως είπε, η μαγειρική ήταν που τον έσωσε.

«Ήταν δύσκολα. Οι άνθρωποι με στήριξαν πάρα πολύ. Οι αρχιφύλακες και οι απλοί υπάλληλοι. Δεν έχω κανένα παράπονο από όλους τους. Με πήραν από το χέρι, μου δώσανε τα μαγειρεία και ήθελα οι φυλακισμένοι να τρώνε το καλύτερο δυνατό φαγητό. Έδωσα αγώνα και είμαι χαρούμενος γιατί έχω αφήσει έργο εκεί», είπε και πρόσθεσε:

«Οι φυλακές είναι έξω. Μέσα γνώρισα πραγματικά υπέροχους ανθρώπους και έχω υποσχεθεί ότι εγώ θα κρατήσω επαφή με τα παιδιά και έχω ζητήσει να μπορώ να βοηθήσω στα μαγειρεία. Είμαι διαθέσιμος να βοηθήσω όλες τις φυλακές της Ελλάδος να φτιαχτεί ένα σωστό πρόγραμμα για τα μαγειρεία».

Απειλή δεν ένιωσε ποτέ στη φυλακή. Αντίθετα οι συγκρατούμενοί του τον συμπάθησαν και δημιούργησε όμορφες σχέσεις με πολλούς από αυτούς.