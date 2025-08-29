Ο Τρύφων Σαμαράς και δύο ακόμα κοπέλες βρίσκονταν στο αμάξι η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche λίγη ώρα πριν το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη.

Ο γνωστός κομμωτής, δεν είχε καμία εμπλοκή με το τροχαίο, όμως είχε γνωριστεί με την ιδιοκτήτρια του οχήματος λίγο νωρίτερα, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που θα έκαναν.

«Ήμουν καλεσμένος ενός δημοσιογράφου για να γνωρίσω την κοπέλα, γιατί θα κάναμε ένα διαφημιστικό με την Porsche και άλλα αμάξια. Κάνει δουλειές με αυτοκίνητα. Χθες τη γνώρισα», αναφέρει ο Τρύφων Σαμαράς μιλώντας στην εκπομπή Live News του Mega.

«Πήγαμε για διασκέδαση σε κέντρο διασκέδασης, πήγαμε με την Porsche που ήμουν συνοδηγός και οδηγούσε η φίλη της. Γύρω στις 2 και κάτι και πήγαμε κοντά στο λιμάνι», είπε ο Τρύφων Σαμαράς και συνέχισε:

«Μείναμε εκεί μέχρι τις τέσσερις παρά. Μετά μας έφεραν τα δύο κορίτσια στο ξενοδοχείο και μάς αφήσανε. Με την Porsche με πήγαν στο ξενοδοχείο. Ήμουν ήσυχος ότι θα πάνε καλά, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε».

«Η φίλη της οδηγούσε γι’ αυτό και ήμουν ήσυχος ότι όλα θα πάνε καλά», είπε επίσης ο γνωστός κομμωτής και συνέχισε: «Ήταν αρκετά χαρούμενη, δεν παραπατούσε.

Φαινόταν κάπως, αλλά όχι ότι τη μαζεύαμε. Αλλά οδηγούσε η φίλη της».