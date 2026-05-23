Ο Τσατραφύλλιας έβγαλε καιρικό για τους Iron Maiden: «Χωρίς ομπρέλα σήμερα στο ΟΑΚΑ»

Ενώ η Αθήνα συντονίζεται για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, μία ανησυχία για τους χιλιάδες θεατές που θα βρεθούν απόψε στο στάδιο είναι ο καιρός.

Έρχεται όμως να τους καθησυχάσει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, καθώς υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες για πρόσκαιρες ψιχάλες κατά τη διάρκεια της βραδιάς, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Με τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα και χωρίς έντονο αέρα, όλα δείχνουν πως τίποτα δεν θα σταθεί εμπόδιο σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, μουσική και δυνατές στιγμές για τους φίλους της metal σκηνής.

Iron Maiden: «Μην πάρετε ομπρέλα»

Αναλυτικά, στην ανάρτηση που προχώρησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα έγραψε:

«Χωρίς ομπρέλα σήμερα στο ΟΑΚΑ για τη συναυλία των IRON MAIDEN...

Πολύ μικρή είναι η πιθανότητα για λίγες ψιχάλες σήμερα 20.00-22.00 στο ΟΑΚΑ. Δεν φαίνεται να επηρεάζεται η συναυλία. Η θερμοκρασία 18-20 βαθμούς και χωρίς αέρα».

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23-05-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται στις περισσότερες περιοχές από αργά το απόγευμα.

Tις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 23 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα δυτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Μακεδονία καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να περιορίζονται στην κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα σταδιακή βελτίωση.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα σταδιακή βελτίωση.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα σταδιακή βελτίωση.

Άνεμοι: Απο βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24-05-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι - απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι - απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα τοπικά στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με βροχές ή όμβρους κυρίως στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στις Κυκλάδες 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.