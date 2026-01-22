Ο «ξαφνικός» ήρωας που έσωσε τη γυναίκα στη Γλυφάδα: «Γέμισα πληγές από τις πέτρες»

Τη μαρτυρία του για τη σωτήρια διάσωση γυναίκας στη Γλυφάδα έδωσε ο άντρας που παρενέβη για να τη γλιτώσει από από τα ορμητικά νερά, που κατέβασαν κυριολεκτικά μαζί τους τον Υμηττό.

Μιλώντας στο MEGA, ο «ήρωας» της; Γλυφάδας, που απέτρεψε έναν ακόμα τραγικό θάνατο όπως αυτός της 56χρονης, μίλησε στην εκπομπή περιγράφοντας το σκηνικό, το οποίο έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Είμαι ο πρώτος που πηγαίνω. Είδα την κυρία σταματημένη σε μία λευκή Mercedes. ήταν τρομαγμένη, της μίλησα και της είπα "μην περάσαετε, πηγαίνετε από την άλλη πλευρά".

Γλυφάδα: «Γέμισα πληγές από τις πέτρες»

Μου απάντησε αλλά δεν την άκουσα από τον θόρυβο του νερού. Προσπάθησε να διασχίσει αλλά κόλλησε στο αυτοκίνητο γιατί φοβήθηκε. "Φοβάμαι, δεν μπορώ να περάσω", μου έλεγε.

Διαβάστε ακόμα: Η Βάρη βουτηγμένη στη λάσπη: Αποκαρδιωτικές εικόνες από drone - Κομμένοι δρόμοι και ζημιές

Επειδή το νερό είχε πολλές πέτρες μέσα, τα πόδια της δεν θα άντεχαν. Μόλις μου είπε φοβάμαι ξεκίνησα να πάω απέναντι και την έπιασα. Στη μέση, όπως διέσχιζα τον δρόμο, σκέφτηκα από μέσα μου να μην πέσω και να φτάσω απέναντι. Κατέβαζε πάρα πολλές πέτρες, τα πόδια μου είναι γεμάτα πληγές.

Μετά από δύο μέτρα έπεσε κάτω, τη σήκωσε, ήρθε ο άλλος κύριος και περάσαμε απέναντι.