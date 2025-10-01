Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε παιδί 2,5 ετών στον Άγιο Δημήτριο

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (1/10) στον Άγιο Δημήτριο, όταν οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και τραυμάτισε ένα παιδί μόλις 2,5 ετών.
Το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου, σε ώρα αιχμής. Ο μοτοσικλετιστής, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αντί να σταματήσει, εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, αφήνοντας πίσω το παιδί και τους γονείς του.
Το ανήλικο μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει ελαφρά τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.
Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα σε κοντινή περιοχή και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ελληνικού.
Οι αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες του τροχαίου, ενώ σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εγκατάλειψη ανηλίκου μετά από τροχαίο.
Πηγή: Thriassio
