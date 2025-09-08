Ένα ακόμη εξοργιστικό περιστατικό διάκρισης έρχεται στο φως της δημοσιότητας, που αφορά καταγγελία από παραολυμπιονίκη για οδηγό ταξί.

Όπως έχει καταγράψει σε βίντεο η τυφλή παραολυμπιονίκης, οδηγός ταξί στην Κηφισιά, αρνήθηκε να την μεταφέρει, καθώς δεν ήθελε να επιβιβάσει τον σκύλο οδηγό που είχε μαζί της.

Στο βίντεο που κατέγραψε και προβλήθηκε και στην εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ, ακούγεται ο οδηγός να λέει ότι «αν κατουρήσει (ο σκύλος) εγώ τι θα κάνω;».

Η κοπέλα εξηγεί πώς βάσει νόμου είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει και τον σκύλο οδηγό της. «Δεν έχετε το δικαίωμα να μην το πάρετε. Αν καλέσω την αστυνομία θα πάτε αυτόφωρο», αναφέρει χαρακτηριστικά, με τον επαγγελματία οδηγό να της απαντά: «Στο ταξί αυτό κάνω εγώ κουμάντο, είναι δικό μου».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, η παραολυμπιονίκης έκανε την κλήση μέσω ραδιοταξί, ενώ αυτό δυστυχώς δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Δείτε το απόσπασμα:



