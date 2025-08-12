Ταξί-παγίδες στην Αθήνα: Τουρίστες πληρώνουν έως και 310 ευρώ για μια διαδρομή

Οι τουρίστες είναι τα κυριότερα θύματα αισχροκέρδειας από κάποιους οδηγούς ταξί, αφού υπάρχουν συνεχείς καταγγελίες για υπέρογκες χρεώσεις ταξί.

Καθημερινά, περιστατικά εξαπάτησης έρχονται στο φως, με ακραία παραδείγματα όπως διαδρομή από τον Πειραιά στη Λεωφόρο Συγγρού με κόστος 90 ευρώ ή μεταφορά από το αεροδρόμιο που έφτασε τα 310 ευρώ.

Οι καταγγελίες που φτάνουν στο ΣΑΤΑ (Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής) αποκαλύπτουν ότι πολλά ταξίμετρα δεν χρησιμοποιούνται. Η απουσία ελεγκτικού μηχανισμούμ αποτελεί πρόβλημα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ.Μάζης, μέλος του ΣΑΤΑ.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, μέσω του κ. Μάζη και άλλων εκπροσώπων, ξεκαθαρίζουν πως το φαινόμενο δεν αφορά το σύνολο του κλάδου.

Ζητούν άμεση συνάντηση με τα αρμόδια υπουργεία για να εξυγιάνουν την κατάσταση. Οι προτάσεις τους περιλαμβάνουν τη δημιουργία μητρώου οδηγών και την ενίσχυση της αστυνόμευσης στις πιάτσες ταξί.

Οι παραβάσεις οδηγούνται είτε στα πειθαρχικά συμβούλια είτε απευθείας στον εισαγγελέα, ειδικά όταν πρόκειται για περιστασιακούς οδηγούς που δεν ανήκουν στον επαγγελματικό κορμό.

Τον Σεπτέμβριο, η ΣΑΤΑ αναμένεται να ενημερώσει επίσημα τον εισαγγελέα για την έκταση του φαινομένου.