Οδηγός ταξί χρέωσε 110 ευρώ το δρομολόγιο Αεροδρόμιο - Πειραιάς: Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ

Στον αρμόδιο εισαγγελέα οδηγήθηκε 54χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα Αθηνών, καθώς υπερχρέωσε μία επιβάτιδα που ήθελε να πάει από το αεροδρόμιο στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός ταξί συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Αυγούστου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κι ενώ αναζητούνταν εντός των ορίων του αυτοφώρου, κατηγορούμενος για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 54χρονος το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας είχε εισπράξει από πελάτισσα για τη διαδρομή με αφετηρία τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ποσό ύψους 110 ευρώ, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν άνω του διπλασίου του.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.