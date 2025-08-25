Οδικός άξονας Ιωάννινα - Κακαβιά: Πόσο θα κοστίσει, πότε θα ολοκληρωθεί

Το φθινόπωρο αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του οδικού άξονα Ιωάννινα - Κακαβιά, μήκους 70 χιλιομέτρων. Πρόκειται για τη συνέχεια της Ιόνιας Οδού μέχρι το ελληνοαλβανικά σύνορα, με οφέλη τόσο στην οδική ασφάλεια όσο και στην οικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου είναι 54 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης τον περασμένο Δεκέμβριο, δηλαδή στα μέσα του 2029. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 310 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ περιλαμβάνονται και επιπλέον 76 εκατ. ευρώ ως προαιρέσεις, για το τμήμα Καλπάκι-Κακαβιά και τις συνδέσεις με αεροδρόμιο και ΒΙΠΕ Ιωάννινων.
Τα χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο περιλαμβάνει δύο υποτμήματα:
Υποτμήμα 1: Ιωάννινα – Καλπάκι. Με αρχή το τέλος της σύμβασης παραχώρησης και πέρας το τέλος του AK Καλπακίου (και συνολικό μήκος 46,4 χλμ. νέας χάραξης. Στο υποτμήμα περιλαμβάνονται έξι (6) Ανισόπεδοι Κόμβοι, εκ των οποίων ο ΑΚ Κ3 Πασσαρώνος (αποτελεί την Προαίρεση 1, μήκους 1,47χλμ.
Υποτμήμα 2: Καλπάκι – Κακαβιά. Με αρχή το πέρας του ΑΚ Καλπακίου (και πέρας τον μεθοριακό σταθμό Κακαβιάς και συνολικό μήκος 23,11 χλμ, προβλέπεται η αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού, που αποτελεί την Προαίρεση 2.
Ειδικότερα ο αυτοκινητόδρομος έχει σχεδιασθεί με ταχύτητα μελέτης 100 χλμ/ώρα και με διατομή που περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. και 3,75 μ. η κάθε μία και μία ΛΕΑ πλάτους 2,30 μ. ανά κατεύθυνση.
