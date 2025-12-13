Οδοιπορικό στην Ορεινή Πελοπόννησο: Από την Κορινθία στη Γορτυνία

Επιβλητικές βουνοκορφές, αλπικές λίμνες, μονοπάτια ανάμεσα σε ποτάμια, μοναστήρια μέσα σε βράχους και ατμοσφαιρικά χωριά που κρατούν ζωντανή την παράδοση. Η Ορεινή Πελοπόννησος με τη μοναδική της ομορφιά, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για χειμερινές αποδράσεις καθώς προσφέρει επιλογές για όλους.
Ταξιδεύουμε από την Ορεινή Κορινθία στη Γορτυνία της Αρκαδίας, περνώντας μέσα από χιονισμένες πλαγιές, μαγευτικές λίμνες και πετρόκτιστα χωριά αγκαλιασμένα από τη φύση.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
