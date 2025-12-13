Μενού

Οδοιπορικό στην Ορεινή Πελοπόννησο: Από την Κορινθία στη Γορτυνία

Πελοπόννησος. Εδώ το αδύνατο είναι μόνο η αρχή. Ένα ταξίδι από τις χιονισμένες βουνοκορφές της Ορεινής Κορινθίας στα πετρόκτιστα χωριά της Γορτυνίας.

Reader symbol
Newsroom
ορεινή Αρκαδία
Ορεινή Αρκαδία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Επιβλητικές βουνοκορφές, αλπικές λίμνες, μονοπάτια ανάμεσα σε ποτάμια, μοναστήρια μέσα σε βράχους και ατμοσφαιρικά χωριά που κρατούν ζωντανή την παράδοση. Η Ορεινή Πελοπόννησος με τη μοναδική της ομορφιά, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για χειμερινές αποδράσεις καθώς προσφέρει επιλογές για όλους.

Ταξιδεύουμε από την Ορεινή Κορινθία στη Γορτυνία της Αρκαδίας, περνώντας μέσα από χιονισμένες πλαγιές, μαγευτικές λίμνες και πετρόκτιστα χωριά αγκαλιασμένα από τη φύση.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ