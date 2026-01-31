Ηράκλειο: Καρέ καρέ η «κινηματογραφική» σύλληψη ζευγαριού για 14 διαρρήξεις

Μία «κινηματογραφική» σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε ζευγάρι που κατηγορείται για 14 διαρρήξεις σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά από τον περασμένο Ιούνιο μέχρι πριν από λίγες μέρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με μία επιτυχημένη σύμπραξη των δυνάμεων της αστυνομίας και του λιμενικού, το ζευγάρι, ένας άντρας 48 ετών και οι σύντροφός του 41, συνελήφθησαν με κινηματογραφικό τρόπο στο λιμάνι του Ηρακλείου λίγο πριν επιβιβαστούν στο πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά.

Κλιμάκιο ειδικών αποστολών του κεντρικού λιμεναρχείου Ηρακλείου τους ακινητοποίησαν με προτεταμένα τα όπλα, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν πολλά από τα κλοπιμαία, όπως κοσμήματα, χρυσές λίρες, ακριβά ρολόγια και μετρητά, καθώς και ποσότητες ναρκωτικών.

Ο τρόπος δράσης τους ήταν πανομοιότυπος σε όλες τις περιπτώσεις. Με ειδικά διαρρηκτικά εργαλεία παραβίαζαν τους ομφαλούς στις κλειδαριές των σπιτιών, στα οποία έμπαιναν πρωινές και μεσημβρινές ώρες, κατά τη διάρκεια απουσίας των ιδιοκτητών.

Οι αστυνομικές αρχές παρακολουθούσαν το ζευγάρι, έχοντας αξιοποιήσει στοιχεία από τη δράση τους, και γνωρίζοντας ότι χρησιμοποιούσαν ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο το οποίο έπρεπε να επιστρέψουν το πρωί της Πέμπτης στον Πειραιά, τους εντόπισαν το απόγευμα της Τετάρτης στο λιμάνι, λίγο πριν από την επιβίβαση τους στο πλοίο.

Η λεία από τις διαρρήξεις του ζευγαριού έφτανε τις 60.000€. Ο 48χρονος είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί από τις φυλακές του Κορυδαλλού, όπου εξέτιε ποινή φυλάκισης για αντίστοιχα αδικήματα.