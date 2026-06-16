«Όχι» στις διακοπές λένε οι μισοί Έλληνες: «Σκληρό» το ισοζύγιο για όσους πάνε

Στο δεύτερο μέρος της, η μεγάλη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha πραγματεύτηκε ένα θέμα εξόχως επίκαιρο, τις καλοκαιρινές διακοπές, και τι έχουν φτάσει να σημαίνουν για τους Έλληνες.

Οι απαντήσεις δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Οι μισοί τουλάχιστον Έλληνες δεν θα πάνε διακοπές φέτος, ενώ όσοι το κάνουν, θα προσπαθήσουν να περιορίσουν αυστηρά το «μπάτζετ» τους.

Δημοσκόπηση Alco

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Συγκεκριμένα, το 47% δήλωσε πως δεν θα πάει το καλοκαίρι, ενώ μόλις το 44% δήλωσε ότι θα πάει, με την «ψαλίδα» της μιζέριας να έχει αυξηθεί και σε σχέση με το 2025.

Δημοσκόπηση Alco: Η «συμμορία» πάει διακοπές

Ακόμα όμως και για όσους αποφασίσουν να παραθερίσουν κάπου, ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπει «εξωτικά» ταξίδια ή νέους προορισμούς. Χαρακτηριστικά, το 46% δήλωσε πως για διαμονή θα καταφύγουν σε κάποιο συγγενικό ή οικογενειακό σπίτι.

Μόλις το 37% θα προτιμήσει το ξενοδοχείο και ένα 12% τα Airbnb, ενώ ένα 5% θα βρει φθηνή εναλλακτική με το κάμπινγκ.

Δημοσκόπηση Alco

Ακόμα, σχηματίζεται μία εικόνα αργής επιδείνωσης των οικονομικών των Ελλήνων. Η συντριπτική πλειονότητα, το 59%, δήλωσαν πως οι διακοπές τους θα είναι ίδιες σε διάρκεια με πέρυσι, ενώ το 21% θα κάνει λιγότερες, και μόλις το 15% περισσότερες.

Δημοσκόπηση Alco

Όσον αφορά τους μείζονες αποτρεπτικούς παράγοντες για όσους θα απέχουν από τις διακοπές, κοινό «αγκάθι» είναι το κόστος των εισιτηρίων (59%), το κόστος του φαγητού (49%), αλλά κυρίως το κόστος διαμονής (76%) και η κάλυψη λοιπών αναγκών (74%).

Δημοσκόπηση Alco

Δημοσκόπηση Alco

Μία ερώτηση που θέτει υπό το κατάλληλο πρίσμα τις παραπάνω τάσεις, είναι φυσικά αυτή για την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Το 47% απάντησε πως η οικονομική τους κατάσταση έχει χειροτερέψει, ενώ το 45% απάντησε πως έχει παραμείνει ίδια. Μόνο το 7% θεώρησε πως τα οικονομικά του ήταν καλύτερα.

Δημοσκόπηση Alco