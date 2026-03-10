«Όχι στο νομοσχέδιο που βαφτίζει τις σπουδές μας»: Ηχηρή διαμαρτυρία από φοιτητές καλλιτεχνικών σχολών

Ηχηρή κινητοποίηση, με συνθήματα και τραγούδια, πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας σπουδαστές καλλιτεχνικών σχολών, και εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου που αφορά την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών (ΑΣΠΤ).

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στο Σύνταγμα, απέναντι από τη Βουλή, με τους διαδηλωτές να τραγουδούν ρυθμικά το «Τραγούδι λέω δυνατά ν' ακούσουν όλα τα παιδιά, ν' ακούσει η πολιτεία κι απ' το τραγούδι μου αυτό παλιάτσοι άλλοι εκατό να βγουν στην κοινωνία», από τον «Παλιάτσο» (μουσική: Νότης Μαυρουδής, στίχοι: Μέλπω Ζαροκώστα). Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία με συνθήματα προς την Ερμού και το Μοναστηράκι. Η διαμαρτυρία, ωστόσο, θα συνεχιστεί, με τους καλλιτέχνες να δίνουν το επόμενο μεγάλο «ραντεβού» τους στο Μέγαρο Μαξίμου για το πρωί της προσεχούς Δευτέρας.

«Σήμερα ξεκινάμε τον αγώνα μέχρι να αποσυρθεί το άθλιο νομοσχέδιο»

Οι σπουδαστές καταγγέλλουν την κυβερνητική πρόταση για την ίδρυση της ΑΣΠΤ ως μια «πρόχειρη συγκόλληση» των υπαρχουσών κρατικών σχολών που δεν αναβαθμίζει ουσιαστικά τις σπουδές τους. Όπως λένε, αυτό που διεκδικούν είναι ένα πραγματικά δημόσιο και δωρεάν Πανεπιστήμιο Τεχνών, με ενιαίο πρόγραμμα σπουδών και πτυχία που θα κατοχυρώνουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Γι’ αυτό, σημειώνουν, αντιτίθενται σθεναρά στην κατάργηση του άρθρου 16 και ζητούν γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και σύγχρονες κτιριακές υποδομές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο, όμως για τον καλλιτεχνικό κόσμο αποτελεί την αφετηρία μιας νέας φάσης κινητοποιήσεων. Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου, Λευτέρης Κολίτσος, ήταν σαφής ως προς τη συνέχεια της δράσης τους.

«Μετά από μαζικές διαδικασίες, γενικές συνελεύσεις και την πετυχημένη κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας και τα άθλια προσχήματα που έβαλε ο υφυπουργός, συνεχίζουμε μετά τη σημερινή μας υπερμαζική κινητοποίηση μαζί με καλλιτεχνικά σωματεία, όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τη δράση μας. Η δημόσια διαβούλευση τελειώνει σήμερα. Εμείς σήμερα όμως ξεκινάμε τον αγώνα στην πραγματικότητα. Συνεχίζουμε την Πέμπτη στις οχτώ η ώρα το βράδυ με αποχή από τα μαθήματά μας σε νέα γενική συνέλευση και τη Δευτέρα το πρωί, σε ώρα που θα ανακοινωθεί, σε κινητοποίηση του συλλόγου στο Μέγαρο Μαξίμου, στα κεντρικά γραφεία της κυβέρνησης. Συνεχίζουμε μέχρι να αποσυρθεί αυτό το άθλιο νομοσχέδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κολίτσος.

Οι σπουδαστές ξεκαθαρίζουν πως το «βάπτισμα» των υπαρχουσών σχολών σε ανώτατη σχολή χωρίς την απαραίτητη υποδομή και χρηματοδότηση δεν τους καλύπτει, και προειδοποιούν με περαιτέρω κλιμάκωση αν η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.