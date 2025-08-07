Οι 13 περιοχές της Αττικής που απαγορεύτηκε το κολύμπι: Γνωστές παραλίες στη «μαύρη λίστα»

Με σχετική εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε σήμερα στο υπουργείο Υγείας, ορίστηκαν οι 13 περιοχές της Αττικής που απαγορεύτηκε -για τη θερινή περιόδο- το κολύμπι, καθώς δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης.

Συνιστά, μεταξύ άλλων, απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού, Ειρήνης Αγαπηδάκη, και όπως ειπώθηκε η απαγόρευση της κολύμβησης οφείλεται στο γεγονός ότι δεν πληρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της νομοθεσίας.

Παραλία στην Αττική | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

Οι 13 περιοχές της Αττικής που απαγορεύτηκε το κολύμπι

Η απαγόρευση ισχύει για τις εξής 13 κατηγορίες περιοχών, μεταξύ αυτών λιμάνια, όρμοι, εκβολές ποταμών και σημεία με πιθανούς ρυπαντικούς κινδύνους:

Λιμάνια, ναυπηγεία, αγκυροβόλια (γενική απαγόρευση). Από Πειραιά έως Πέραμα – λόγω επιβαρυμένης θαλάσσιας ζώνης. Σκαραμαγκάς – Ασπρόπυργος – έντονη βιομηχανική δραστηριότητα. Σκαφάκι, Σταυρός, Ναυτική Σχολή Δοκίμων, Miramare – περιοχές με στρατιωτική ή εμπορική χρήση. Μικρολίμανο έως ακτή Ξηροτάγαρου. Ακτή ΕΔΕΜ – απαγορεύεται 100 μ. εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης. Ακτή Σούνιο – μπροστά από το εστιατόριο «Ακρογιάλι». Όλες οι εκβολές αγωγών ομβρίων – σε ακτίνα 50 μέτρων. Εκβολές βιολογικών καθαρισμών – σε ακτίνα 200 μέτρων. Ναυπηγεία Λαυρίου – εκτός της ακτής Χέλμη έως Θορικό (Ακτή Θεάτρου). Ραφήνα – εξωτερική πλευρά προσήνεμου μόλου. Νέα Μάκρη & Μαραθώνας – γύρω από τις εκβολές σε στρατιωτικές κατασκηνώσεις. Ασωπός ποταμός – 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής.

«Τονίζεται ότι τα μέτρα αυτά βασίζονται σε αποτελέσματα δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν κατά την προηγούμενη και την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών» αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τις περιοχές της Αττικής.

«Τέλος σημειώνεται ότι η παρούσα Απόφαση είναι δυναμική και τροποποιείται κατά περίπτωση ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες των ακτών κολύμβησης» καταλήγει η εγκύκλιος.