Πέντε άξονες του σχεδίου στήριξης του πρωτογενούς τομέα: Πώς θα διανεμηθούν πόροι 180 εκατ. ευρώ

Από πέντε άξονες αποτελείται το σχέδιο στήριξης του πρωτογενούς τομέα που παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που έγινε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τοy υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή και σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τσιάρας σημείωσε κατά την τοποθέτησή του «τα μέτρα που παρουσιάζουμε σήμερα είναι συγκεκριμένα, κοστολογημένα και εφαρμόσιμα. Είναι απόλυτα σύμφωνα και με τους Κανονισμούς της ΕΕ και με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας».

Ανακατανομή ενισχύσεων

Συγκεκριμένα, για την αναδιανομή των αδιάθετων πόρων της Βασικής Ενίσχυσης ύψους 160 εκατ. ευρώ, τόνισε ότι τα 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν προς τους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιταροπαραγωγούς μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης. Τα υπόλοιπα 80 θα κατευθυνθούν στους κτηνοτρόφους, εκ των οποία τα 40 εκατ. ευρώ μέσω επιπρόσθετης βασικής ενίσχυσης και 40 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτηση.

Φθηνότερο ρεύμα

Για το τιμολόγιο ΓΑΙΑ ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη. «Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα» λέγοντας ότι η «Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών-αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μην εγερθούν θέματα ανταγωνισμού».

Αλλαγές στον ΕΛΓΑ και μεγαλύτερες αποζημιώσεις

Σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ επισήμανε ότι θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, από το 80% που είναι σήμερα, χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς προσθέτοντας ότι για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι, προσθέτοντας παράλληλα ότι αυξάνεται το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ, από τις 70.000 ευρώ που είναι σήμερα.

Επενδύσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία

Επιπλέον, μίλησε μεταξύ άλλων για άλλες παρεμβάσεις ενίσχυσης των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, όπως η πρόσκληση για την Κατασκευή και Εκσυγχρονισμό των Θερμοκηπίων, στη δράση για τη Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες, στη νέα πρόσκληση για της δράσης ενθάρρυνσης σύστασης Συλλογικών Σχημάτων, με τη συνολική επενδυτική κινητοποίηση να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, με την ιδιωτική συμμετοχή και τη μόχλευση κεφαλαίων.

Υπογράμμισε ότι υπεγράφη η συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενεργοποίηση των τριών νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΣΣ ΚΑΠ. Η αρχική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 160 εκατ. ευρώ ενώ με τη μόχλευση, η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις

"Η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση όλων των πολιτών και όλων των παραγωγών. Νοιάζεται για το σύνολο των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων. Όχι μόνο για όσους βρίσκονται στα μπλόκα. Όποιος θέλει να συζητήσει, η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή" δήλωσε ο κ. Τσιάρας και υπογράμμισε "δεν θα κουραστώ να λέω ότι ο διάλογος δεν συνιστά υποχώρηση, αλλά πράξη ευθύνης απέναντι σε αυτούς που ο καθένας εκπροσωπεί".

Η αναφορά στη Mercosur και η προστασία των ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ

Σε αναφορά του στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε ότι υπήρξε ένα πολιτικό πλαίσιο το 2019 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, με τις ελληνικές εξαγωγές σε αυτές τις χώρες να φτάνουν τα 34 εκατ. ευρώ.

Πρόσθεσε ότι 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ, όπως φέτα, ελαιόλαδο, κρόκος Κοζάνης, μαστίχα Χίου κ.α., θα προστατεύονται από απομιμήσεις, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για πώλησή τους σε υψηλότερες τιμές και τόνισε πως η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί μεταξύ άλλων αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και συνεχούς παρακολούθησης των επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή παραγωγή αλλά και ανακατεύθυνση πρόσθετων πόρων για την ΚΑΠ εντός του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Unity Safety Net για τις διαταραχές στην αγορά αγροτικών προϊόντων.

Παράλληλα έκανε αναφορά σε 11 πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών και των εισοδημάτων τους που έχουν ήδη ληφθεί, όπως η μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 σε 6% από το 2021, στη μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας από το 2022, στην μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το 2022 αλλά και στη μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% από το 2023.

Σημείωσε ότι από το 2019 υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα. Σε αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η ενίσχυση των υποδομών και της επιχειρηματικότητας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του πρωτογενούς τομέα, η ενίσχυση του συνεταιριστικού κινήματος, η επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και το άνοιγμα των νέων αγορών για τα ελληνικά προϊόντα.

"Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους. Όχι απλά για να διαχειριστούμε το παρόν, αλλά για να διασφαλίσουμε ένα μέλλον με προοπτική για την ελληνική αγροτική παραγωγή", κατέληξε ο κ. Τσιάρας.