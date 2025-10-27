Οι αλλοδαποί υψηλό μεροκάματο, οι Έλληνες καφενείο: Ποιος θα μαζέψει τις ελιές;

Μια σημαντική φθινοπωρινή φροντίδα όχι μόνο για τον αγροτικό κόσμο, αλλά και για άλλο μεγάλο κομμάτι των κατοίκων της χώρας μας, είναι η ελαιοσυλλογή. Σήμερα, η καλλιέργεια της ελιάς έχει επεκταθεί σε όλη την επικράτεια, όπου φυσικά το ευλογημένο αυτό δένδρο μπορεί να εγκλιματιστεί. Τα καταστήματα αγροτικών εφοδίων, έχουν ήδη ντυθεί στα γιορτινά τους: κοντάρια, χτένες, δίχτυα, μηχανάκια για ρεύμα, φυλοδιαχωριστήρες κ.α.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Το ματς που προτίμησε ο Ανδρουλάκης αντί Σαββόπουλου, η επίθεση στον Βορίδη και ο... αρχηγός Πολάκης
- Οδυσσέας Ιωάννου: Εξοργισμένος με την απουσία της Αριστεράς στην κηδεία του Σαββόπουλου
- Οι «μελανοχίτωνες» του Μουσολίνι και η «Πορεία προς τη Ρώμη»
- Ιωάννα Τούνη: «Η τέλεια φωτογραφία» με κόκκινο αποκαλυπτικό μπικίνι - «Ποια προτιμάς;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.