Οι αλλοδαποί υψηλό μεροκάματο, οι Έλληνες καφενείο: Ποιος θα μαζέψει τις ελιές;

Το πρόβλημα της ελαιοσυλλογής δεν είναι τα εφόδια.

Ελιές
Στιγμιότυπο από ελιές | EUROKINISSI / ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ
Μια σημαντική φθινοπωρινή φροντίδα όχι μόνο για τον αγροτικό κόσμο, αλλά και για άλλο μεγάλο κομμάτι των κατοίκων της χώρας μας, είναι η ελαιοσυλλογή. Σήμερα, η καλλιέργεια της ελιάς έχει επεκταθεί σε όλη την επικράτεια, όπου φυσικά το ευλογημένο αυτό δένδρο μπορεί να εγκλιματιστεί. Τα καταστήματα αγροτικών εφοδίων, έχουν ήδη ντυθεί στα γιορτινά τους: κοντάρια, χτένες, δίχτυα, μηχανάκια για ρεύμα, φυλοδιαχωριστήρες κ.α.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

