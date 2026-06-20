Οι αντιρρήσεις της Καρυστιανού για τον όρο «γυναικοκτονία» και η οργή της Γιάμαλη: «Λειτουργεί ως φυλετική διάκριση»

Κόλαφος η Αναστασία Γιάμαλη αναφορικά με τα όσα δήλωσε η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, αναφορικά με τον όρο «γυναικοκτονία».

«Από νομικής πλευράς, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ίδια, είτε μιλάμε για γυναίκα, είτε μιλάμε για άντρα, είτε μιλάμε για παιδιά, είτε μιλάμε για Έλληνες, είτε μιλάμε για ξένους. Γι' αυτό και οι ανθρωποκτονίες επισύρουν τις μέγιστες των ποινών, χωρίς διάκριση. Το όλο θέμα είναι, εξετάζοντας τη γυναικοκτονία από την κοινωνική πλευρά. Διότι η δολοφονία των γυναικών ως αποτέλεσμα έμφυλης βίας είναι ένα παλιό βαθύ τραύμα της κοινωνίας που έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία» είπε χαρακτηριστικά» σημείωσε, αρχικά κα Καρυστιανού, μιλώντας στο Mega.

«Ως γυναίκα πάντως, θα σας πω, με τον κίνδυνο να δεχθώ επίθεση, ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Εγώ δεν πιστεύω καθόλου ότι η γυναίκα ανήκει στο αδύναμο φύλο. Ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που εύχομαι να συμβεί σύντομα. Επομένως, ορολογίες που μπορεί να διχάσουν ή δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση θεωρώ ότι λειτουργούν αντίθετα. Αν αναφερόμαστε στη σωματική ρώμη είναι διαφορετικό. Τα θύματα πεθαίνουν όχι γιατί είναι πιο αδύναμα και δεν μπορούν να αμυνθούν. Πεθάνουν γιατί κάποιος θεωρεί ότι τους ανήκει. Είναι εγκλήματα, πάθους, εμμονής. Έχουμε άλλα θέματα» κατέληξε.

Οργή από την Αναστασία Γιάμαλη

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις αυτές, η δημοσιογράφος Αναστασία Γιάμαλη επισήμανε πως «η κα. Καρυστιανού, με τη θέση της αυτή, πάει πίσω και από τη θέση του πρωθυπουργού ο οποίος αναγνωρίζει τον όρο μεν δεν συμφωνεί πως χρειάζεται η νομική του αναγνώριση δε».

«Για ακόμη μια φορά, η στάση της κυρίας Καρυστιανού, όχι ως γυναίκας αλλά ως αρχηγού κόμματος, σε ζητήματα τα οποία πολλές γυναίκες θεωρούν αυτονόητα και δεδομένα, εκπλήσσει, ξενίζει και στενοχωρεί» σημείωσε η ίδια.

«Και αν η πρώτη της τοποθέτηση σχετικά με τις αμβλώσεις ισχυρίστηκε, εκείνη, πως παρερμηνεύτηκε και αμβλύνθηκε στη συνέχεια, λέγοντας πως πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση ένα κεκτημένο 40 ετών, η αντίθεση της, η διαφωνία της, στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, με το επιχείρημα ότι αποτελεί διάκριση κατά των γυναικών και τις παρουσιάζει ως το αδύναμο φύλο, δεν νομίζω ότι χωρά πολλές παρερμηνείες».

«Ένα κόμμα που έχει γυναίκα πρόεδρο είναι κατά της νομικής αναγνώρισης των γυναικοκτονιών. Λες και αν πάψουμε να λέμε τις γυναικοκτονίες με το όνομα τους, δεν θα είχαμε τρεις και ενδεχομένως μία τέταρτη σε δυο εβδομάδες. Λες και αν πάψουμε να τις λέμε με το όνομα τους, θα πάψουν να τις σκοτώνουν επειδή ακριβώς είναι γυναίκες. Η κα. Καρυστιανού, με τη θέση της αυτή, πάει πίσω και από τη θέση του πρωθυπουργού ο οποίος αναγνωρίζει τον όρο μεν δεν συμφωνεί πως χρειάζεται η νομική του αναγνώριση δε» επεσήμανε η κα Γιάμαλη.

«Οι γυναίκες είναι ευάλωτες, όχι φυσικά επειδή η φύση το όρισε έτσι αλλά λόγω της πατριαρχίας. Μόνο αν καταφέρουμε να αναγνωρίσουμε τη βία που υφίστανται ως γυναίκες, μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Όλα τα άλλα, να με συγχωρείτε κιόλας, μοιάζουν δικαιολογίες για την υπεράσπιση συντηρητικών θέσεων» κατέληξε.