Καρυστιανού: «Το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να σας εκπλήξει» - Τι είπε για αμβλώσεις, θρησκεία, Τσίπρα

Μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε σήμερα (19/1) η Μαρία Καρυστιανού, η οποία κλήθηκε να μιλήσει για το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Κατέστη σαφές ότι «πρόκειται για κόμμα πολιτών», όπως δήλωσε αυτολεξεί, αποφεύγοντας χαρακτηρισμούς όπως «δεξιά» και «αριστερά» υποστηρίζοντας ότι ανήκουν σε ένα παλιό σύστημα.

Μιλώντας στο Open, και την εκπομπή «10 Παντού» αρχικά απάντησε στα σχόλια που αφορούν την ιδεολογική γραμμή του κόμματος. Συγκεκριμένα, φέρεται να αποδίδουν στο νέο σχηματισμό τους χαρακτηρισμούς «άχρωμο», «κόμμα κομήτης», «φορέας τέρας».

«Αυτό το κίνημα πολιτών όντως οργανώνεται και έχω συγκινηθεί γιατί μας έχουν έρθει πάνω από 300 email με πολύ βαριά βιογραφικά επιστημόνων που θέλουν να συνδράμουν εθελοντικά. Αυτό δείχνει τη μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο, καθαρό και ελπιδοφόρο. Θα μείνω στο σχόλιο που έκανε ένας συνεπιβάτης μου σε αεροπλάνο. Με πλησίασε και μου είπε, είμαστε μαζί σας, δεν φοβόμαστε εσάς, είμαστε σίγουροι για εσάς, αλλά αυτούς που θα σας πλαισιώσουν.

Έχουμε δει ότι θα γίνουν προσπάθεια να αμαυρωθεί το εγχείρημα. Σε ό,τι αφορά στα της ταυτότητας και της ιδεολογίας, έχω να πω ότι το 'Δεξιά' και Άριστερά' είναι χαρακτηρισμοί που ταιριάζουν στο παλιό πολιτικό σύστημα.

Δεν θα 'θελα να έχω ταμπέλες γιατί συνομιλώ με ανθρώπους που ανήκουν σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις ιδεολογίες. Και συγχωρέστε με, αλλά εγώ έχω δει πολλές φορές τους πολιτικούς να καταπατούν οι ίδιοι την ιδεολογία του κόμματός τους. Όπως και αυτά που υπόσχονται προεκλογικά. Γιατί τόση επιμονή να πάρουμε εμείς μια θέση και να βάλουμε μια ταμπέλα;

Όταν μιλάς για ένα κράτος δικαίου, διαφάνεια, λογοδοσία, αυτές οι αξίες δεν μπορούν να έχουν συγκεκριμένη ταμπέλα. Υπάρχουν όλα, εκτός από τα πολύ άκρα», δήλωσε η Μαρία Κρυστιανο στο ζήτημα της πολιτικής ταυτότητας.

Καρυστιανού: «Πρώτα το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και σε δεύτερη μοίρα ποια είναι η άποψη μας για τον Τραμπ»

Στη συνέχεια η κυρία Καρυστιανού ρωτήθηκε για την άποψη της περί Ευρώπης και Τραμπ, ωστόσο, εστίασε στο ότι τα εσωτερικά ζητήματα είναι πιο σημαντικά: «σε δεύτερη μοίρα έρχεται ποια είναι η άποψη για τον Τραμπ», είπε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Άκουγα για δικαιοσύνη, για κράτος δικαίου αλλά δεν έβλεπα τίποτα κι έτσι ο κόσμος με έμαθε αναγκαστικά από αυτό που μου συνέβη. Για μας τους πολίτες και για μένα προσωπικά, είναι πλέον αδιανόητο να ζούμε έτσι.

Το σημαντικό είναι να αποκτήσουμε ένα κράτος δικαίου, να μιλήσουμε ξανά για το άρθρο 86 που προστατεύει τους πολιτικούς και τους δίνει ατιμωρησία και σε δεύτερη μοίρα έρχεται το ποια είναι η άποψή μας για τον Τραμπ. Δεν θα είμαστε μονοθεματικοί, αλλά το πρωτεύον για μας είναι να μπορέσει η χώρα να λειτουργήσει σωστά, να γίνουμε ένα κράτος δικαίου».

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει δηλώσεις | Intime

Οι προτάσεις Καρυστιανού για τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα

«Δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου τώρα γι' αυτό το ζήτημα, αλλά είναι από αυτά που μας ενδιαφέρουν οπότε σας διαβεβαιώ ότι έχουμε ήδη πάρει αποφάσεις και έχουμε προτάσεις. Θα δείτε ότι όταν είμαστε έτοιμοι και κάνουμε την παρουσίαση του προγράμματός μας για την Οικονομία, την Υγεία, την Παιδεία, το Δημογραφικό, τη Νεολαία, θα αναλυθούν όχι μόνο από εμένα αλλά και από αρμόδιους θα ασχοληθούν με αυτή την προσπάθεια».

«Θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας σε δεύτερο χρόνο, και αυτό είναι γιατί αντιμετωπίζω πολύ σοβαρά τις δημόσιες δηλώσεις, δείχνοντας σεβασμό προς την κοινωνία», δήλωσε.

Τα στελέχη που θα απαρτίζουν το κόμμα Καρυστιανού

Αναφορικά με τα άτομα που θα την πλαισιώνουν και τις φήμες περί ονομάτων από ακροδεξιά κόμματα η Μαρία Καρυστιανού απάντησε: «Δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα. Ακούω πράγματα και ειλικρινά τρομάζω.

Προέρχονται από όλους τους χώρους αλλά δεν είναι ενεργοί πολιτικοί. Μια και μιλούν πολλοί για την κυρία Γρατσία και το γεγονός ότι προέρχεται από τη Νίκη, έχουμε ανθρώπους που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία και άτομα που βρίσκονταν στην Αριστερά».

Επίσης για την κυρία Γκρατσία συμπλήρωσε: «Είναι δικηγόρος μου. Είμαι πολύ περήφανη για τη νομική μου ομάδα γιατί έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Η κυρία Γρατσία δοκίμασε να βοηθήσει με ένα καινούργιο κόμμα. Η Νίκη ήταν ένα καινούργιο κόμμα. Προφανώς το καινούργιο φέρνει και μια ελπίδα. Ήταν υποψήφια αλλά τελικά δεν συνέχισε.

Ο κ. Πατσίκας βρίσκεται στην ευρεία ομάδα, είναι ένας που βοηθά στην προσπάθεια οργανωτικά. Ο κ. Νικολόπουλος δεν είναι στην ομάδα».

Μαρία Καρυστιανού για τοποθέτηση Νίκου Πλακιά και τη δίκη των Τεμπών

«Δεν ξέρω αν θα υπάρξει άνθρωπος που με επιχειρήματα και όχι με προσωπικές απόψεις ή συναισθηματισμούς, μπορεί να πει ότι δεν έχω κάνει ό,τι νομικές κινήσεις θα μπορούσα να κάνω. Και εδώ και στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να δω Δικαιοσύνη τη στιγμή που έχουμε μια σύγκρουση τρένων και δεν υπάρχει εισαγγελέας που να έχει το σθένος να φέρει τον υπουργό Μεταφορών με τη διαδικασία του αυτοφώρου για να δώσει εξηγήσεις.

Για να μην πω ότι φτάσαμε στα τρία χρόνια με τους πολιτικούς να είναι ελεύθεροι, ατιμώρητοι με ένα δυο πλημμελήματα που θα τα λύσουν. Σε αυτή την χώρα ζω. Προσωπικά δε, δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσει η δίκη τον Μάρτιο», δήλωσε.

Ο Νίκος Πλακιάς κάνει δηλώσεις στον Τύπο | Eurokinissi

Για τη δίκη πρόσθεσε: «Θα γίνει μια δίκη στην οποία δεν θα είναι κανείς κατηγορούμενος από την Hellenic Train που διαφήμιζε την τηλεδιοίκηση και έλεγε 'τι ωραία τηλεδιοίκηση έχω, ελάτε να ταξιδέψετε'. Δεν είναι κατηγορούμενοι οι άνθρωποι που έφαγαν τα χρήματα της 717, δεν είναι κατηγορούμενα άτομα υπεύθυνα για την πυρόσφαιρα. Όπως είδατε σε αυτό το δυστύχημα που συνέβη στην Ισπανία, πυρόσφαιρα δεν δημιουργήθηκε».

Καρυστιανού: Η ετοιμότητα για να κυβερνήσει, η προοπτική συγκυβέρνησης και οι δημοσκοπήσεις

Αναφορικά με την πολιτική της ετοιμότητα απάντησε: «Προφανώς δεν ξέρω αν θα κυβερνήσω εγώ γιατί δεν γνωρίζω αν θα είμαι η επικεφαλής. Θέλω όμως να δω τους πολίτες να παίρνουν την τύχη της χώρας στα χέρια τους. Να μπουν στη Βουλή, να προσφέρουν έργο. Να έχει ο κόσμος επιτέλους αυτούς που θα τον εκπροσωπήσουν.

Είμαστε έτοιμοι ως κίνημα, να διεκδικήσει και να κάνει πράξεις αυτά που λέει. Δεν θα υπάρξει όμως καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Όχι στη συγκυβέρνηση. Ας μην προδικάζουμε το αποτέλεσμα γιατί μπορεί να μας εκπλήξει όλους.

Σας μιλώ ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου οι δημοσκοπήσεις».

Αιχμές Καρυστιανού προς Αλέξη Τσίπρα: «Με ειρωνεύτηκε με μια ατάκα περί χρυσόψαρου»

Σχετικά με την τοποθέτηση Αλέξη Τσίπρα η κυρία Καρυστιανού δήλωσε: «Ο κ. Τσίπρας με ειρωνεύτηκε και μάλιστα με μια ατάκα περί χρυσόψαρου. Έχω να του απαντήσω ότι εμείς οι πολίτες που ζήσαμε τις εποχές των μνημονίων, δεν τις ξεχνάμε. Έχουν αυτοκτονήσει και συμπολίτες μου για όσα πέρασαν αυτή την περίοδο. Εμείς δεν είμαστε σαν τους πολιτικούς, δεν έχουμε ξεχάσει και δεν θα ξεχάσουμε.

Θα ήθελα να δω τις μελέτες και τις εισηγήσεις στις οποίες στηρίχθηκε ο κ. Τσίπρας για να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο το οποίο συνοδεύονταν με την υποθήκευση της χώρας για 100 χρόνια. Και φυσικά θα ήθελα να δω και τη μελέτη αποτίμησης των συνεπειών αυτής της υπογραφής.

Αν δεν υπάρχουν, σημαίνει ότι ήταν μια επιπόλαιη υπογραφή και άρα η κριτική μου ήταν δίκαιη. Προφανώς και η κριτική μου εστιάζει και στα δύο κόμματα που κυβερνούσαν όλα αυτά τα χρόνια και μας έφτασαν στα μνημόνια, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ».

Τι δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις και τη θρησκεία

«Σέβομαι την ελεύθερη βούληση, είναι πολύ σημαντική και κατοχυρωμένη συνταγματικά. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει λοιπόν η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει.

Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα των αμβλώσεων γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, δικό της είναι το σώμα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και τα δικαιώματα του εμβρύου. Τώρα εγώ είμαι και παιδίατρος, επομένως και λόγω της επιστήμης μου διχάζομαι ποια δικαιώματα θα πρέπει… δεν μπορώ να ιεραρχήσω τα δικαιώματα της γυναίκας και του εμβρύου.

Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει βεβαίως για το σώμα της. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα. Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ ή τι πιστεύετε εσείς. Στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, οι περισσότεροι, θα έχουν καλύτερη άποψη και γνώμη και είναι πιο δημοκρατικό. Μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται.

Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε θέση φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Κατανοώ πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας αν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι. Τη στιγμή που ξεκινάει από τους τρεις μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί. Και μετά από κάποιες εβδομάδες, ακόμα και τα παιδιά που έχουν βγει με καισαρική – πηγαίνετε να δείτε στις μονάδες θεραπείας νεογνών – επιβιώνουν.

Το γνωρίζω ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις. Για το ηθικό θέμα λέω. Θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πώς θέλει να λειτουργεί η κοινωνία μας μπορεί να λύνονται με διαβουλεύσεις. Όχι το συγκεκριμένο, γενικότερα».