Οι δύο δήμοι της Αττικής που αποφάσισαν κλείσιμο σχολείων για την κακοκαιρία Erminio

Οι δήμοι Σαρωνικού και Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην Αττική, θα προχωρήσουν σε καθολικό κλείσιμο σχολείων τους, ως μέτρο ασφάλειας για την κακοκαιρία Erminio.

Κλειστό σχολείο | Eurokinissi - ΑΡΧΕΙΟ
Με απόφαση των επιμέρους δημοτικών αρχών, οι δήμοι Σαρωνικού και Μαρκοπούλου - Μεσογαίας στην Αττική, θα προχωρήσουν σε καθολικό κλείσιμο σχολείων στις δικαιοδοσίες τους, ως μέτρο ασφάλειας για την κακοκαιρία Erminio.

O δήμος Μεσογαίας αναφέρει με ανακοίνωση: «Κατόπιν απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας που θέτει την Αττική σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), καθώς και την Απόφαση Δημάρχου, θα παραμείνουν κλειστές όλες οι Σχολικές Μονάδες και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Μαρκοπούλου αύριο Τετάρτη 1-4-2026 και Πέμπτη 2-4-2026 , λόγω έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων, και για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών».

Την απόφαση αντηχεί η ανακοίνωση του δήμου Σαρωνικού, που επίσης θα κρατήσει κλειστά τα σχολεία το επόμενο διήμερο.

Είχε προηγηθεί η απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, που υπαγόρευε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά την Τετάρτη, με μόνο τα νυχτερινά να κλείνουν αυθημερόν, καθώς εκτιμήθηκε πως η ένταση των φαινομένων δεν θα είναι σοβαρή πριν τις βραδινές ώρες της αυριανής.

Ωστόσο φαίνεται πως συγκεκριμένοι δήμοι αποφάσισαν διαφορετικά, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στις επικράτειές τους.

