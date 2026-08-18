Οι καλύτερες παραλίες στις Μικρές Κυκλάδες για βουτιές σε τιρκουάζ νερά

Η καθημερινότητα στις Μικρές Κυκλάδες κυλά με αργούς ρυθμούς και το καλοκαίρι θυμίζει άλλες εποχές. Κουφονήσια, Δονούσα, Σχοινούσα και Ηρακλειά, μαζί με τις μικρότερες και ακατοίκητες νησίδες του συμπλέγματος, κρατούν ακόμη την αυθεντικότητά τους με χρυσές αμμουδιές, διάφανα νερά και μικρούς όρμους.

Οι παραλίες των Μικρών Κυκλάδων δεν χρειάζονται beach bars και ξαπλώστρες για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Το παρθένο φυσικό τοπίο τους τις καθιστά από τις ομορφότερες όχι μόνο των Κυκλάδων, αλλά και ολόκληρου του Αιγαίου. Αλλες είναι εύκολα προσβάσιμες με τα πόδια, άλλες απαιτούν λίγο περπάτημα και κάποιες τις προσεγγίζετε με καραβάκι. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι τα τιρκουάζ νερά και οι αμμουδιές που θυμίζουν εξωτικό προορισμό.

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