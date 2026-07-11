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Οι καλύτερες παραλίες στον Πόρο

Καταπράσινος, γραφικός και ειδυλλιακός, ο Πόρος προσφέρει παραλίες για κάθε γούστο.

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Πόρος
Πόρος | Unsplash
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Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα, ο Πόρος αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς του Αργοσαρωνικού.

Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι τα πευκοδάση που φτάνουν σχεδόν μέχρι το κύμα, χαρίζοντας φυσική σκιά και μια αίσθηση δροσιάς ακόμη και τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.
 

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