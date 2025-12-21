Οι «κόκκινες γραμμές» που τραβούν οι αγρότες με την κυβέρνηση: Νέο μπλόκο ετοιμάζουν στα Τέμπη

Σε αποκλεισμό των σηράγγων στα Τέμπη για τα φορτηγά αυτοκίνητα, διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών, αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσής τους.

Όπως αποφασίστηκε, η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί αύριο (22/12) στις 10:30 το πρωί, με τη συμμετοχή τρακτέρ που θα κινηθούν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας ωστόσο τη διέλευση των Ι.Χ. και των λεωφορείων.

Παράλληλα, οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, ώστε από την Τρίτη και μετά να είναι απρόσκοπτη η μετακίνηση των ταξιδιωτών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, αναφέρει η ΕΡΤ.

Αγρότες: Οι μετέωρες υποσχέσεις Μητσοτάκη

Τη θέση των αγροτών μετέφερε ο Γιάννης Κουκούτσης, ο οποίος ανέφερε ότι στόχος της αυριανής κινητοποίησης είναι να διακοπεί η κυκλοφορία μόνο για τις νταλίκες και τα φορτηγά, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρχει επαρκής χώρος για την ασφαλή διέλευση των υπολοίπων οχημάτων.

Όπως είπε, θα παραμείνει ανοικτή τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ εκτίμησε ότι η διέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, όπως συμβαίνει και σε περιπτώσεις έργων συντήρησης σε εθνικές οδούς ή εντός σηράγγων.

Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και το μήνυμα Μητσοτάκη περί ικανοποίησης μεγάλου μέρους των αιτημάτων των αγροτών, ο εκπρόσωπος του μπλόκου υποστήριξε ότι τα αιτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Τόνισε ακολούθως ότι αν είχαν δοθεί ουσιαστικές λύσεις, δεν θα υπήρχε λόγος συνέχισης των κινητοποιήσεων. Όπως ανέφερε, η εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση προς την κοινή γνώμη δεν ανταποκρίνεται, κατά την άποψή του, στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες.

Αγρότες: H «διπλή γλώσσα» της κυβέρνησης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα του πετρελαίου, κάνοντας λόγο για διγλωσσία της κυβέρνησης, καθώς –όπως είπε– ενώ υπήρξαν εξαγγελίες για αφορολόγητο πετρέλαιο, στη συνέχεια έγινε λόγος για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση από όσα ισχύουν μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «φιάσκο μεγατόνων» την υπόθεση του ΕΛΓΑ, τονίζοντας ότι όλα αυτά οδήγησαν εκ νέου τους αγρότες σε στάση άμυνας και μακριά από το τραπέζι του διαλόγου.

Αναφερόμενος στις «κόκκινες γραμμές» των κινητοποιήσεων, ο κ. Κουκούτσης σημείωσε ότι δεν μπορεί να μην υπάρξει αναπλήρωση των χαμένων εισοδημάτων, ούτε ουσιαστική αντιμετώπιση της ευλογιάς, επισημαίνοντας την ανάγκη για εμβόλιο ώστε να αποφευχθεί επανάληψη της καταστροφής των κοπαδιών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχουν ακουστεί απαντήσεις για άλλους κλάδους του πρωτογενούς τομέα, όπως οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι, ενώ σημείωσε ότι στις κινητοποιήσεις δηλώνουν πρόθεση να συμμετάσχουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες, όπως οι υλοτόμοι και οι γεωπόνοι.