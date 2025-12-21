Φοινικούντα: «Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδελφός μου και με απείλησε» καταγγέλλει η ανιψιά του ιδιοκτήτη

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, όσο χθες κρίθηκε προφυλακιστέος και ο 30χρονος, φερόμενος ως συνεργός, ο οποίος διερευνάται αν καθοδηγούσε τον έναν από τους δύο 22χρονους, μεταξύ των οποίων ο ανιψιός του Κωνσταντίνου Τομαρά, που φέρονται πλέον ως φυσικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ, μέσω πακιστανικών τηλεφώνων.

Η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς εμφανίστηκε στο ERT.news, ανέφερε πως θείος και ανιψιός είχαν πολύ καλές σχέσεις το τελευταίο διάστημα αλλά τα προηγούμενα χρόνια είχαν προβλήματα.

Όπως πιστεύει η ίδια, το κίνητρο της δολοφονίας ήταν τα χρήματα καθώς «ήθελε τα χρήματα άμεσα», παρότι θα κληρονομούσε την επιχείρηση. Μάλιστα, σημείωσε πως ο ξάδελφός της έχει ήδη πουλήσει τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία που του είχε αφήσει ο πατέρας του «για ένα κομμάτι ψωμί».

«Ο θείος μου ξεκίνησε από το μηδέν, ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας από τη Φοινικούντα και έφτασε ψηλά. Ήταν αυταρχικός και ισχυρογνώμων και ήθελε να τον σεβόμαστε και να τον ακούμε. Αλλά μας προστάτευε όλους, κι εμένα και τη μαμά μου» είπε χαρακτηριστικά.







Όταν ερωτήθηκε γιατί δεν συμπεριλαμβανόταν η ίδια στη διαθήκη του θείου της εφόσον διατηρούσαν καλές σχέσεις η κ. Τομαρά απάντησε πως στις προηγούμενες υπήρχε κανονικά και απουσίαζε μόνο στην τελευταία.

Ο λόγος ήταν σύμφωνα με εκείνη, ότι μετά τις δυο επιθέσεις εναντίον του θείου της, τον είχαν πείσει ότι πίσω από αυτές βρίσκεται ο ανήλικος γιος της: «Ο ξάδελφός μου έστρεψε τις έρευνες στον ανήλικο γιο μου και σε εμένα, με σκοπό να βγούμε από τη διαθήκη για να τα πάρει όλα αυτός».



«Με πήρε τηλέφωνο όταν έγινε γνωστή η κατάθεσή μου και με απείλησε γιατί αποκάλυψα ότι είχαν προβλήματα στις σχέσεις τους και μου είπε συγκεκριμένα: “Όταν τελειώσει όλο αυτό και αποδείξω την αθωότητά μου, θα δεις τι έχεις να πάθεις”» είπε η ίδια.



Σύμφωνα με όσα είπε η ίδια, η διπλή δολοφονία δεν σχεδιάστηκε τους τελευταίους μήνες αλλά εδώ και δυο με τρία χρόνια όταν «ο θείος μου θέλησε να μου παραχωρήσει το πατρικό σπίτι στο χωριό, ήθελε να μου αγοράσει και το ισόγειο και να μου κάνει και ανακαίνιση. Τότε άρχισαν να απομακρύνονται από τον θείο μου».

