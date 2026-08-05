Τα πρώτα προγνωστικά για τον καιρό μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο έδωσε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, και όπως όλα δείχνουν η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς κάποια θερμοκρασιακή «έκρηξη».

Για τον καιρό σήμερα Τετάρτη (8/5), ο οποίος διαμορφώνει το «έδαφος» για τον Δεκαπενταύγουστο, ο μετεωρολόγος έκανε λόγο για τοπικές συννεφιές στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές. Παράλληλα, ανοιχτό μένει το ενδεχόμενο για μικρής ισχύος τοπικές μπόρες.

Οι άνεμοι καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας, φέρεται να μην είναι τόσο ενισχυμένοι, με εξαίρεση περιοχές του Αιγαίου και την ανατολική Κρήτη. Η θερμοκρασία κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα με τις μεσημβινές ώρες να σημειώνει άνοδο.

Αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού, ο Σάκης Αρναούτογλου σημείωσε ότι όλη εβδομάδα θα κυλήσει χωρίς βροχές. Ωστόσο, την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου στις περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας και κυρίως στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο υπάρχει το ενδεχόμενο για τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες κατιγίδες.