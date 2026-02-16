Οι ζωές πίσω από τις φωτογραφίες της Καισαριανής: Η πρώτη ταυτοποίηση

Οι φωτογραφίες που αναδύθηκαν ξαφνικά από μια διαδικτυακή δημοπρασία δεν είναι απλώς ντοκουμέντα.

Είναι μια καθυστερημένη ανάσα των ανθρώπων που στάθηκαν όρθιοι μπροστά στα ναζιστικά πολυβόλα την Πρωτομαγιά του 1944.

Ο άνδρας με το λευκό πουκάμισο: Βασίλης Παπαδήμας

Στη φωτογραφία ξεχωρίζει ένας ψηλός άνδρας με λευκό πουκάμισο. Το βλέμμα του δεν τρέμει. Δεν παρακαλά. Στέκεται όπως στέκονται όσοι έχουν ήδη νικήσει.

Ο Βασίλης Παπαδήμας, γεννημένος στην Πύλο το 1909, ήταν πρακτικός μηχανικός και εργαζόταν στη Γιάλοβα. Συνελήφθη το 1941 από Ιταλούς και Έλληνες συνεργάτες, μεταφέρθηκε σε στρατόπεδα και τελικά στο Χαϊδάρι. Από εκεί, γράφτηκε το όνομά του στη ματωμένη λίστα των 200.

Η οικογένειά του πλήρωσε το τίμημα της θυσίας του: η μητέρα του πέθανε από εγκεφαλικό σαράντα μέρες μετά την εκτέλεσή του. Ο αδελφός του, Δημήτρης, αντιστασιακός και εκδότης, γλίτωσε την Καισαριανή αλλά όχι τη Μακρόνησο.

Η φωτογραφία του Βασίλη είναι μια ολόκληρη οικογενειακή τραγωδία που συμπυκνώνεται σε ένα κλικ ενός Γερμανού υπολοχαγού.

Ένα τελευταίο βλέμμα

Αυτές οι φωτογραφίες άλλαξαν την θύμηση μας. Μας επιτρέπουν να δούμε τους 200 όχι ως αριθμό, αλλά ως ανθρώπους που περπάτησαν, δούλεψαν, αγάπησαν, πάλεψαν.

Και τώρα, 82 χρόνια μετά, επιστρέφουν για να μας κοιτάξουν στα μάτια.

Για εμάς που μεγαλώσαμε ακούγοντας για την Καισαριανή σαν σύμβολο, αυτές οι φωτογραφίες είναι μια υπενθύμιση ότι η Αντίσταση δεν ήταν αφηρημένη έννοια. Ήταν κόστος. Ήταν ζωή.