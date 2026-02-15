Στον τοίχο της Καισαριανής: Αδημοσίευτες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 προκαλούν ανατριχίλα

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας «ανακαλύφθηκε» πρόσφατα, μέσω σελίδας δημοπρασίας. Πρόκεται για φωτογραφίες τραβηγμένες στην Καισαριανή την 1η Μαΐου 1944. Λίγα λεπτά πριν οι κατοχικές δυνάμεις εκτελέσουν 200 Έλληνες πατριώτες.

Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε εικόνες από την αιματηρή εκείνη Πρωτομαγιά όταν εκτελέστηκαν οι 200 αντιστασιακοί στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής.

Οι τέσσερις αυτές φωτογραφίες, ντοκουμέντα, δημοσιεύθηκαν στη σελίδα Greece at WWII Archives και ήρθαν στο φως από έναν Βέλγο πωλητή σε μία δημοπρασία στο ebay που ολοκληρώνεται μέσα στον μήνα.

Στα καρέ που είναι τραβηγμένα πιθανότατα από κάποιον Γερμανό στρατιώτη που βρέθηκε στο σημείο της εκτέλεσης την Πρωτομαγιά του 1944, βλέπουμε τους Έλληνες, πολιτικούς κρατούμενους (οι περισσότεροι παραδόθηκαν στους Γερμανούς από το καθεστώς του Mεταξά), να οδηγούνται στο σκοπευτήριο. Σε άλλο καρέ είναι παρατεταγμένοι στον Τοίχο της Καισαριανής περιμένοντας ηρωικά τις ριπές από τα πολυβόλα.

Οι Έλληνες, στην πλειοψηφία τους κομμουνιστές, έχουν παροιμιώδη ψυχραιμία παρότι γνωρίζουν πως διανύουν τα τελευταία βήματα της ζωής τους και δείχνουν καλοντυμένοι.

Οι περισσότεροι από τους εκτελεσθέντες παραδόθηκαν στις δυνάμεις Κατοχής από το προηγούμενο φασιστικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 200 ήταν μέλη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ.

Και οι 200 είχαν καταλήξει κρατούμενοι στο Στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου, απο διάφορες φυλακές, ενώ μετά από την εκτέλεσή τους οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών και τάφηκαν σε ατομικούς τάφους.

«Το τελευταίο σημείωμα»

Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Ναπολέων Σουκατζίδης, που στο στρατόπεδο εκτελούσε χρέη διαρμηνέα. Τόσο εκείνος, όσο και ο Αντώνης Βαρθολομαίος, παρότι του προτάθηκε να εξαιρεθούν από τη λίστα των 200 μελλοθανάτων, αρνήθηκαν να εκτελεστεί άλλος στη θέση τους.

Ο Παντελής Βούλγαρης το 2017 γύρισε την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα» με κεντρικό ήρωα τον Σουκατζίδη και την πλοκή να Βασίζεται στην εκτέλεση των 200 Ελλήνων κομμουνιστών πολιτικών κρατουμένων.

Αντίποινα για τους Μολάους

Η εκτέλεση των πολιτικών κρατουμένων ήταν αντίποινα για τη δολοφονία, στις 27 Απριλίου του 1944, του διοικητή της 41ης Μεραρχίας Οχυρών και υποστράτηγου της ναζιστικής Γερμανίας Φράντς Κρεχ, στην περιοχή των Μολάων Λακωνίας

Μετά την επίθεση από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ, οι κατοχικές δυνάμεις εξέδωσαν ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία: «Την 27ην Απριλίου 1944 κομμουνιστικαί συμμορίαι παρά τους Μολάους κατόπιν μιας εξ ενέδρας επιθέσεως εδολοφόνησαν ανάνδρως έναν Γερμανόν Στρατηγόν και τρεις συνοδούς του. Πολλοί Γερμανοί στρατιώται ετραυματίστησαν. Ως αντίποινα διατάχτηκε:

Ο τυφεκισμός 200 Κομμουνιστών την 1.5.1944. Ο τυφεκισμός όλων των ανδρών τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάων προς Σπάρτην έξωθεν των χωρίων. Υπό την εντύπωσιν κακουργήματος τούτου Έλληνες εθελονταί εφόνευσαν αυτοβούλως 100 άλλους κομμουνιστάς.

Ο Στρατιωτικός Διοικητής Ελλάδος».