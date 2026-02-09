Μενού

Οικογενειακη τραγωδία στην Ελευσίνα: Τραυμάτισε θανάσιμα τη μητέρα της ενώ πάρκαρε

Μια 71χρονη σκοτώθηκε όταν εγκλωβίστηκε από ανοιχτή πόρτα αυτοκινήτου κατά το παρκάρισμα, συνελήφθη η 44χρονη κόρη της

Διακομιδή ασθενή από το ΕΚΑΒ
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου. Η 44χρονη οδηγός προσπαθούσε να παρκάρει, ενώ η 71χρονη μητέρα της είχε βγει από το αυτοκίνητο για να τη βοηθήσει με οδηγίες.

Κατά την όπισθεν, η πόρτα του συνοδηγού που είχε μείνει ανοιχτή εγκλώβισε τη μητέρα της ανάμεσα στο όχημα και ένα δέντρο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η 44χρονη συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

 

