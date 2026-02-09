Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου. Η 44χρονη οδηγός προσπαθούσε να παρκάρει, ενώ η 71χρονη μητέρα της είχε βγει από το αυτοκίνητο για να τη βοηθήσει με οδηγίες.
Κατά την όπισθεν, η πόρτα του συνοδηγού που είχε μείνει ανοιχτή εγκλώβισε τη μητέρα της ανάμεσα στο όχημα και ένα δέντρο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.
Η 71χρονη μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η 44χρονη συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
- Το ελληνικό χωριό που έβγαλε 80 γιατρούς και δεν έχει ούτε έναν: Η τραγική ειρωνεία του ΕΣΥ στη Φωκίδα
- Ακίνητα: Ποια περιοχή της Αττικής «εκτοξεύτηκε» σε ζήτηση - Ραγδαία άνοδος για συνοικία έκπληξη
- Καλλιθέα: Ο αυτόπτης που έκανε ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι περιγράφει τη στιγμή - «Προσπαθούσαν με λάθος τρόπο»
- Συναγερμός για όλους τους χρήστες WhatsApp: Η ρύθμιση που πρέπει να απενεργοποιήσουν αμέσως
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.