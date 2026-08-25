Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν ταξιδέψετε στη Βουδαπέστη

Οι κομψές λεωφόροι, τα εντυπωσιακά αξιοθέατα και τα διάσημα ιαματικά λουτρά καθιστούν τη Βουδαπέστη έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης. Η πόλη απλώνεται στις δύο όχθες του Δούναβη σαν καρτ ποστάλ, με τις γέφυρες να ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη και τα φώτα της να καθρεφτίζονται στο νερό.

Για να την απολαύσετε πραγματικά, αρκεί να γνωρίζετε μερικά σημαντικά tips πριν ταξιδέψετε εκεί. Από τις μετακινήσεις και το νόμισμα μέχρι τις συνήθειες των ντόπιων, υπάρχουν μικρά μυστικά που θα σας βοηθήσουν να περάσετε ακόμα καλύτερα στο ταξίδι σας στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

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