Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν ταξιδέψετε στη Βουδαπέστη

Οι κομψές λεωφόροι, τα εντυπωσιακά αξιοθέατα και τα διάσημα ιαματικά λουτρά καθιστούν τη Βουδαπέστη έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης. Η πόλη απλώνεται στις δύο όχθες του Δούναβη σαν καρτ ποστάλ, με τις γέφυρες να ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη και τα φώτα της να καθρεφτίζονται στο νερό.
Για να την απολαύσετε πραγματικά, αρκεί να γνωρίζετε μερικά σημαντικά tips πριν ταξιδέψετε εκεί. Από τις μετακινήσεις και το νόμισμα μέχρι τις συνήθειες των ντόπιων, υπάρχουν μικρά μυστικά που θα σας βοηθήσουν να περάσετε ακόμα καλύτερα στο ταξίδι σας στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών
- Το ξέσπασμα του Νίκου Στραβελάκη για τον Αντώνη Πανούτσο: «Ντρέπομαι για αυτά που διαβάζω»
- Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός: Η Ορνέλα Μούτι στα 71 της φορά το κόκκινο κραγιόν και είναι πιο όμορφη από ποτέ
- Το χωριό «καταφύγιο» για τον καύσωνα που έχει 6 βαθμούς κάτω από την υπόλοιπη Ελλάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.